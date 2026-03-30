Siemens überrascht

Mega-Offensive bei Technik & KI 30.03.2026, 11:37 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Siemens
© Symbolbild von Siemens
Siemens treibt mit der Einführung der LOGO! 9 Steuerung und hohen Investitionen in US-Produktionskapazitäten seine Wachstumsstrategie voran. Trotz dieser Initiativen bleibt die Stimmung am Kapitalmarkt gemischt, begleitet von unterschiedlichen Analystenbewertungen und einer schwachen Kursentwicklung. Die kommenden Quartalszahlen könnten entscheidend dafür sein, ob die Maßnahmen das Vertrauen der Investoren nachhaltig stärken.
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Siemens 202,75 EUR +0,09 % Lang & Schwarz

Großoffensive bei Produkten und Infrastruktur

Siemens treibt seine operative Weiterentwicklung mit Nachdruck voran und setzt dabei gleich an mehreren zentralen Stellschrauben an. Zum 1. April startet die Markteinführung der neuen LOGO! 9 Logiksteuerung und damit das erste umfassende Produkt-Update in diesem Segment seit elf Jahren. Die neue Generation bietet eine deutlich gesteigerte Rechenleistung und richtet sich insbesondere an anspruchsvollere Automatisierungslösungen in der Gebäudetechnik sowie in kleineren Industrieanwendungen.

Parallel dazu investiert der Technologiekonzern massiv in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten in den USA. Mehr als 165 Millionen US-Dollar fließen in neue und erweiterte Standorte in North und South Carolina. Ziel dieser Maßnahmen ist es, die stark steigende Nachfrage nach elektrischer Infrastruktur für KI-Rechenzentren zu bedienen. Siemens setzt damit bewusst nicht nur auf Softwarelösungen im Bereich Künstliche Intelligenz, sondern stärkt gezielt auch seine physische Wertschöpfungskette und Lieferfähigkeit.

Uneinheitliche Analystenstimmen und schwache Kursentwicklung

Trotz dieser umfangreichen Initiativen bleibt die Resonanz am Kapitalmarkt verhalten. Analysten bewerten die Perspektiven unterschiedlich: Während die Bank of America ihr Kursziel von 310 auf 295 Euro gesenkt hat, aber weiterhin eine Kaufempfehlung ausspricht, zeigt sich HSBC vorsichtiger. Dort wurde das Kursziel leicht auf 240 Euro angehoben, allerdings verbunden mit einer Halteempfehlung.

Diese gemischten Einschätzungen spiegeln sich auch im Kursverlauf wider. Aktuell notiert die Aktie bei 203,55 Euro und weist seit Jahresbeginn ein Minus von 15,50 Prozent auf. Damit hat sich der Wert deutlich vom 52-Wochen-Hoch bei 261,55 Euro entfernt. Unterstützend wirkt derzeit das laufende Aktienrückkaufprogramm. Allein im März erwarb Siemens rund 1,5 Millionen eigene Aktien zu einem Durchschnittspreis von etwa 221 Euro.

Quartalszahlen als möglicher Wendepunkt

Der nächste wichtige Impuls für die weitere Bewertung steht bereits bevor. Am 13. Mai 2026 wird Siemens die Zahlen für das zweite Geschäftsquartal vorlegen. Analysten erwarten im Durchschnitt eine Jahresumsatzprognose von 83,8 Milliarden Euro, was einem Wachstum von gut fünf Prozent entsprechen würde. Entscheidend wird sein, ob sich die Investitionen in neue Produkte und der Ausbau der US-Kapazitäten zeitnah in den Auftragseingängen widerspiegeln.

Bis dahin bleibt die Herausforderung bestehen, das Vertrauen der Marktteilnehmer zurückzugewinnen. Insbesondere der Abstand zur 50-Tage-Linie von 237,35 Euro verdeutlicht, dass die Aktie trotz operativer Fortschritte aktuell noch unter Druck steht.

Bn-Redaktion/aw
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