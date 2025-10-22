Goldrausch:
Das Comeback – diesmal ausgelöst durch eine Währungskrise
Spannung vor dem Quartalsreport bei Tesla, Nervosität trifft auf Zukunftsvision

22.10.2025, 11:51 Uhr

Spannung vor dem Quartalsreport bei Tesla, Nervosität trifft auf Zukunftsvision: Jetzt im Blick, Zahlen von Tesla – wie stark ist der E Mobility Pionier wirklich
Der US Elektroautohersteller Tesla legt seine Zahlen für das jüngst beendete Quartal vor, und Anleger wie Analysten sind gleichermaßen in Alarmbereitschaft. Der Blick richtet sich nicht nur auf Fahrzeuglieferzahlen und Margen, sondern zunehmend auch auf autonome Systeme und Energiespeicherlösungen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BYD 11,43 EUR -1,00 % L&S Exchange
Volkswagen 90,85 EUR -1,25 % Tradegate
Stellantis 9,277 EUR -3,24 % Quotrix Düsseldorf
Tesla 381,20 EUR +0,03 % Lang & Schwarz
Hyundai Motor 51,00 USD -7,44 % Nasdaq OTC

Überraschung bei den Auslieferungen

Tesla wird seinen Quartalsbericht nach Börsenschluss veröffentlichen. Für das dritte Quartal 2025 erwarten Analysten ein Ergebnis je Aktie von etwa 0,55 US Dollar bei einem Umsatz von rund 27,2 Milliarden US Dollar. Bereits vorab hat das Unternehmen die Auslieferung von rund 497000 Fahrzeugen bekannt gegeben, was deutlich über den Markterwartungen liegt. Der Konsens lag zuvor bei etwa 443000 Einheiten.

Trotz dieses positiven Signals bleibt der Druck hoch. In den vorangegangenen Quartalen verzeichnete Tesla rückläufige Umsätze und sinkende Margen. Preisnachlässe, verstärkter Wettbewerb im globalen E Automarkt und ein schwächeres Europageschäft belasten die Zahlen.

Margen unter Beobachtung

Die Bedeutung dieses Quartals liegt auf zwei Ebenen. Erstens muss Tesla operative Stärke zeigen. Steigende Auslieferungen allein reichen nicht, wenn gleichzeitig die Profitabilität sinkt. Insbesondere der durchschnittliche Verkaufspreis pro Fahrzeug könnte durch weitere Preisnachlässe unter Druck geraten. Zusätzlich steigen die Kosten für Batterien und Rohstoffe, was die Margenentwicklung weiter belasten könnte.

Zweitens rücken Zukunftsthemen stärker in den Vordergrund. Die Entwicklung autonomer Fahrfunktionen wie Full Self Driving und der Ausbau des Energiespeichergeschäfts gelten als potenzielle Wachstumstreiber jenseits des klassischen Fahrzeuggeschäfts. Marktbeobachter warnen allerdings, dass in der aktuellen Bewertung von Tesla bereits viel Zukunftsfantasie enthalten ist. Die Messlatte für positive Überraschungen liegt entsprechend hoch.

Konkurrenz, Kosten, Komplexität

Im Markt mehren sich Zweifel, ob Tesla seine ambitionierten Ziele bei Absatz und Gewinn weiter einhalten kann. Hersteller wie BYD, Volkswagen, Stellantis oder Hyundai drängen mit attraktiven Modellen in den Markt und erhöhen den Wettbewerbsdruck.

Gleichzeitig erschweren regulatorische Unsicherheiten den Weg. In den USA werden staatliche Subventionen für E Autos reduziert, in Europa verzögern sich Genehmigungen für neue Produktionslinien oder autonome Systeme. Elon Musk selbst hatte bereits vor einigen schwierigen Quartalen gewarnt und auf den Transformationsprozess vom Autohersteller zum Technologieanbieter hingewiesen.

Ausblick

 Mit dem Quartalsbericht steht Tesla vor einem Richtungsentscheid. Können steigende Stückzahlen mit soliden Margen und glaubwürdigen Zukunftsaussichten kombiniert werden, dürfte das Vertrauen der Investoren zurückkehren. Bleiben jedoch Ergebnisse oder Perspektiven hinter den Erwartungen, könnte die Aktie erneut unter Druck geraten. Die entscheidende Frage bleibt offen, ob Tesla den Übergang zur nächsten Technologiephase bereits einleiten kann oder ob die nächste Etappe noch auf sich warten lässt.

Bn-Redaktion/jh
