Spannung vor den Zahlen, NIO öffnet die Bücher zum letzten Quartal: Jetzt zählt es, NIO veröffentlicht Q3 Ergebnis und Anleger blicken gespannt auf die Zukunft
© Symbolbild von Nio
Der chinesische Elektroautobauer NIO präsentiert in Kürze seine Quartalszahlen für das vergangene Jahresviertel. Für den Markt stehen insbesondere Margen, Auslieferungen und Prognosen im Fokus.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BYD 10,58 EUR +1,39 % Lang & Schwarz
Li Auto (A) (A) 15,83 EUR +1,12 % TTMzero RT
NIO 4,995 EUR +3,15 % Baader Bank
XPeng ADR 18,10 EUR +2,84 % Baader Bank

Erwartungen an das Zahlenwerk

NIO hat den Veröffentlichungstermin für die Finanzergebnisse des dritten Quartals 2025 auf den 25. November gelegt. Bereits im zweiten Quartal lieferte das Unternehmen rund 72 056 Fahrzeuge aus, was einer Steigerung um 25 gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Für das dritte Quartal hatte NIO zwischen 87 000 und 91 000 Einheiten angekündigt. In der Vorperiode lag die Bruttomarge im Fahrzeugsegment bei 10,3, was unter dem Niveau des Vorjahres lag.

Spannungsfeld zwischen Wachstum und Profitabilität

Das bevorstehende Ergebnis gilt als entscheidend für die Frage, ob NIO im chinesischen Markt für Elektrofahrzeuge profitables Wachstum erzielen kann. Während die gestiegene Zahl der Auslieferungen positiv auffällt, belasten sinkende Margen und höhere Kosten das Gesamtbild. Der neue Zielwert für die Bruttomarge im vierten Quartal liegt bei 16 bis 17. Zusätzlich strebt das Unternehmen an, auf non GAAP Basis die Gewinnzone zu erreichen. Inmitten eines starken Wettbewerbs mit Anbietern wie Li Auto, XPeng oder BYD könnten Rückschläge bei den Margen rasch zum Risikofaktor werden.

Bewährungsprobe für die Strategie

Analysten beobachten seit mehreren Quartalen, dass NIO zwar beim Umsatz zulegen kann, bei der Rentabilität jedoch unter den Erwartungen bleibt. Gerade in einem Umfeld, das von intensivem Preiswettbewerb und technologischem Innovationsdruck geprägt ist, wird das Zusammenspiel von Stückzahlen, Margen und Zukunftsausblick zur zentralen Bewertungsgröße.

Offene Fragen nach dem Bericht

Die entscheidende Frage lautet nun, ob NIO neben Wachstum auch operativ vorankommt. Gelingt es dem Unternehmen, die Margen zu stabilisieren und die Kostenstruktur zu optimieren? Oder führt der zunehmende Konkurrenzdruck zu weiteren Belastungen, die sich direkt auf das Marktvertrauen auswirken?

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0)
