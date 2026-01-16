Spektakulärer Start ins Jahr

Spektakulärer Start ins Jahr: RWE - Aktie lässt es krachen und setzt zum Höhenflug an
© RWE 2026; Klaus Görgen / Wiederaufbau Windpark Jüchen
Einen sehr beeindruckenden Start ins neue Jahr verzeichnete die RWE-Aktie. Der Knoten scheint endlich geplatzt zu sein. Das nährt in Bezug auf die Versorgeraktie die Hoffnung auf ein spektakuläres Börsenjahr 2026.
Bereits zum Jahresende 2025 deuteten sich eine Weichenstellung und eine kleine Zwischenrallye an. Die RWE-Aktie setzte damals den markanten Widerstandsbereich von 45 Euro unter Druck. Ein erfolgreicher Ausbruch schien nur eine Frage der Zeit zu sein – und so kam es dann auch. Und seitdem gibt die Aktie Vollgas…

Die Kommentierung zur RWE-Aktie (WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker-Symbol: RWE) überschrieben wir am 28. Dezember entsprechend mit „Aktie könnte Weichen für Start ins neue Jahr stellen“. 

RWE Aktienchart

Der obere Chart verdeutlicht die Wucht der Zwischenrallye. Nachdem der wichtige Widerstand von 45 Euro überwunden werden konnte, richtete sich der Fokus auf das damals gültige 52-Wochen-Hoch, das zuvor im November 2025 im Kursbereich von 46,9 Euro ausgebildet wurde. Doch auch diese vermeintlich hohe Hürde, stellte keine allzu große Herausforderung für die RWE-Aktie dar. Die Marke von 50 Euro entwickelte bereits große Anziehungskraft. 

Aktuell ist der Ausbruch über die 50 Euro zu beobachten. Die Tür in Richtung 56 Euro schwingt damit weit auf. Zuletzt bewegte sich die Aktie im Jahr 2011 auf einem derart exponierten Niveau. 

Zusammenfassung

Versorgeraktien sind zu Jahresbeginn gesucht. Neben RWE haussieren derzeit auch die E.ON-Aktie und der französische Versorger Engie. Mit dem Ausbruch über die 50 Euro hat die RWE-Aktie ein frisches Kaufsignal in Richtung 56 Euro ausgelöst. Um das aktuell zu beobachtende Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer eng begrenzt bleiben. Ein Unterschreiten der 46,9 Euro wäre ein starkes Warnsignal. Ein Rücksetzer unter die 45 Euro würde gar eine Neubewertung der Lage notwendig machen. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bestätigten kürzlich ihr Votum „buy“ für die RWE-Aktie. Sie sehen das Kursziel bei 54 Euro. Die Analysten der Schweizer UBS bewerten die Lage ganz ähnlich. Ihr Votum lautet ebenfalls „buy“. Das Kursziel setzen sie mit 55 Euro an.  Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bestätigten indes ihr Votum „overweight“ und das Kursziel von 52 Euro.

