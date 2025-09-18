Massives Explorationspotenzial:
Das ist der Traum eines jeden Rohstoff - Investors!
Steht Renk vor neuen Hochs?

18.09.2025, 12:32 Uhr

Steht Renk vor neuen Hochs? Aktie bricht aus Korrekturformation aus
© KI-Illustration
Bis in den Juni hinein beeindruckte die Renk-Aktie mit einer imposanten zuweilen volatilen Kursrallye.
RENK Group 68,64 EUR -2,03 % Gettex

Kurzzeitig schien die Aktie dabei der Schwerkraft zu entsagen. Schließlich setzte dann doch die Wirkung der Schwerkraft und somit eine Korrektur ein. In den letzten Wochen dominierte ein heftiges Korrekturszenario das Handelsgeschehen in der Aktie des Augsburger Herstellers von Motoren und Antriebssystemen für militärische und zivile Anwendungen. 

Renk – Aktie bricht aus Korrekturformation aus

Unsere letzte Kommentierung zur Renk-Aktie (WKN: RENK73 | ISIN: DE000RENK730 | Ticker-Symbol: R3NK) überschrieben wir mit „Sind das schon wieder Kaufkurse?“. Das war am 20. August. Zum damaligen Zeitpunkt krachte die Aktie unter ihre zentrale Unterstützungszone 63 Euro / 60 Euro. Die Korrektur drohte sich auszuweiten. Eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 50 Euro schien unausweichlich. Letztendlich gelang es der Aktie, den Rücksetzer auf knapp 54 Euro zu begrenzen. Anschließend drehte die Renk-Aktie wieder nach oben ab. 

Das Thema Rüstung erlangte in den letzten Tagen wieder größere Bedeutung. Zudem gab Renk bekannt, die Produktion der Panzergetriebe einer steigenden Nachfrage anzupassen. Diese Maßnahme kam an der Börse gut an.
Schauen wir uns einmal die aktuelle charttechnische Konstellation an, die für die nächsten Tage und Wochen große Spannung verspricht. 

Renk Aktienchart

Mit dem Ausbruch über den bis dato dominierenden Abwärtstrend löste Renk eine große bullische Keilformation (rot dargestellt) auf. Der Ausbruch erlangte Relevanz, als die Renk-Aktie über die 70 Euro vorstoßen konnte. Aktuell befindet sich der Ausbruch in einer wichtigen Phase. Gewinnmitnahmen setzten der Aktie in den letzten Tagen zu, sodass erneut der Kursbereich von 70 Euro zur Disposition steht. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert. Renk muss einen nachhaltigen Rücksetzer unter die 70 Euro verhindern. Scheitert das Unterfangen, könnte sich zügig eine Bewegung in Richtung 63 Euro / 60 Euro anschließen. Solange die Aktie oberhalb von 70 Euro notiert, hat die Aktie die Chance, in Richtung des markanten Juni-Hochs bei 86 Euro vorzustoßen.  

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bestätigten kürzlich ihr Votum „buy“ und das Kursziel von 80 Euro für die Renk-Aktie. Die Analysten von Berenberg bewerten die Perspektiven für die Aktie ganz ähnlich. Deren Votum lautet ebenfalls „buy“, das Kursziel aber 84 Euro.

Bn-Redaktion/mt
