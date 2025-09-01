TeamViewer-Aktie

01.09.2025, 16:51 Uhr

Männer an Bildschirmen
© Symbolbild von Redmind Studio auf Unsplash
Die TeamViewer-Aktie legte zum Wochenstart kräftig zu und erreichte zeitweise den höchsten Stand seit Juli. Ein Upgrade der Bank of America auf "Buy" und ein stark angehobenes Kursziel von 16,30 Euro trieben den Kurs an. Getragen wird die positive Stimmung zudem durch verbesserte Geschäftszahlen und die wachsende Bedeutung von KI im Geschäftsmodell.
Starker Wochenauftakt an der Börse

Die Aktie von TeamViewer startet mit einem kräftigen Kurssprung in die neue Handelswoche. Im XETRA-Handel legte das Papier zeitweise um 9,49 Prozent auf 9,93 Euro zu und übersprang dabei sogar kurz die Marke von 10 Euro. Damit erreichte der Kurs den höchsten Stand seit Ende Juli. Rückblickend blieb die Performance jedoch bislang eher verhalten: Seit Jahresbeginn hatten die Anteilsscheine bis Freitag rund fünf Prozent verloren.

Analysten-Upgrade als Kurstreiber

Für Aufwind sorgt eine Neubewertung durch die Bank of America. Analyst Victor Cheng stufte die TeamViewer-Aktie von "Underperform" auf "Buy" hoch und erhöhte das Kursziel deutlich von 13,70 Euro auf 16,30 Euro. Das entspricht einem theoretischen Potenzial von 79,71 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs von 9,07 Euro am 29. August 2025.

Cheng hebt insbesondere die KI-Fähigkeiten von TeamViewer hervor. Künstliche Intelligenz könne dem Unternehmen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil sichern, vor allem in industriellen Anwendungen und Remote-Lösungen. Dort ließen sich Prozesse effizienter gestalten und der Kundennutzen steigern. Zudem verweist Cheng darauf, dass sich die langfristigen Geschäftsperspektiven des Konzerns spürbar verbessert hätten.

Geschäftszahlen und Analystenstimmung

Auch operative Fortschritte stützen den positiven Ausblick. Im zweiten Quartal steigerte TeamViewer den Umsatz um fünf Prozent auf 191 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA kletterte um 17 Prozent auf 84 Millionen Euro. Den Jahresausblick bestätigte das Management und peilt weiterhin einen Umsatz zwischen 778 und 797 Millionen Euro an.

Neben der Bank of America haben auch andere Analysten ein Auge auf die Aktie geworfen. In den vergangenen drei Monaten gaben zehn Wall-Street-Experten 12-Monats-Kursziele ab. Das durchschnittliche Ziel liegt bei 14,38 Euro, mit einer Spanne von 12,00 Euro bis 18,00 Euro. Damit ergibt sich ein mittleres Aufwärtspotenzial von 58,54 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von 9,07 Euro.

Bn-Redaktion/aw
