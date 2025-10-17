Anzeige
Tesla - Aktie am Scheideweg

17.10.2025, 12:26 Uhr

Tesla - Aktie am Scheideweg: Gnadenlos überbewertet oder enormes Kurspotenzial?
© Foto von Dmitry Novikov auf Unsplash
An Tesla bzw. an der Tesla-Aktie scheiden sich seit jeher die Geister. Die einen sehen für die Aktie enormes Kurspotenzial, für die anderen ist Tesla gnadenlos überbewertet. Die Wahrheit dürfte – wie so oft im Leben – in der Mitte liegen.
Tesla 365,55 EUR -0,17 % Lang & Schwarz

Robuste Auslieferungszahlen für das 3. Quartal 2025 veröffentlicht

Das Unternehmen aus Austin, Texas, veröffentlichte zu Monatsbeginn die Produktions- und Auslieferungszahlen für das 3. Quartal 2025. Und die fielen durchaus robust aus. Tesla gab die Produktion für das 3. Quartal 2025 mit 447.450 Fahrzeugen an. Im 3. Quartal 2024 wurden noch 469.796 Fahrzeuge produziert. Einen Lichtblick gab es bei den Auslieferungen. Im 3. Quartal 2025 lieferte Tesla 497.099 Fahrzeuge aus, nach 462.890    Fahrzeugen im 3. Quartal 2024. Tesla profitierte hierbei allerdings von einem Sondereffekt. In den USA endete mit dem 3. Quartal 2025 ein Steuergutschriftprogramm für den Kauf eines Elektroautos. Zudem gab Tesla bekannt, dass das Geschäft mit Energiespeicherprodukten stark anzog. Für das 3. Quartal 2025 wurde die installierte Speicherkapazität mit 12,5 GWh angegeben, nach 6,9 GWh im Vorjahresquartal. Der Markt honorierte im Großen und Ganzen die Absatzzahlen.

Tesla – Aktie in entscheidender Phase

Mit dem Ausbruch über das markante Widerstandscluster 350 US-Dollar / 365 US-Dollar löste die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker-Symbol: TL0) ein starkes Kaufsignal aus. Daraufhin wurde zügig der Widerstandsbereich von 400 US-Dollar erreicht. 

Tesla Aktienchart

Zunächst konnte die Aktie den Druck auf der Oberseite aufrechterhalten. Die 400 US-Dollar und die 450 US-Dollar wurden überwunden. Der Weg  in Richtung 52-Wochen-Hoch bei knapp 483 US-Dollar war frei. Kurzzeitig sah es danach aus, dass die Aktie das 52-Wochen-Hoch unter Druck setzen könnte. Einsetzende Gewinnmitnahmen vereitelten das Vorhaben jedoch. Die Tesla-Aktie fiel zwischenzeitlich auf den 400er Kurbereich zurück, konnte aber den Bruch der Unterstützung vorerst vermeiden.

Zusammengefasst

Von fundamentaler Seite gibt es erste Lichtblicke. Aus charttechnischer Sicht muss die Aktie nun aber nachsetzen. Ein neues 52-Wochen-Hoch muss her, um die Rallye zu beleben. Gleichzeitig sollte es nicht unter die 400 US-Dollar gehen. Anderenfalls würde eine erneute Korrekturwelle drohen. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Bandbreite in den Analysteneinschätzungen zur Tesla-Aktie ist unverändert beachtlich. Die Analysten der kanadischen RBC bestätigten kürzlich ihr Votum „outperform“ für die Aktie. Das Kursziel hoben sie von 325 US-Dollar auf 500 US-Dollar an. Ganz anderes bewerten die Analysten von JPMorgan die Perspektiven. Deren Votum lautet „underweight“. Das Kursziel hoben sie zuletzt von 115 US-Dollar auf 150 US-Dollar.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
