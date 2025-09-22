Tiefroter Wochenauftakt für die Volkswagen Vz.

Tiefroter Wochenauftakt für die Volkswagen Vz.: Abverkauf als Chance?
Für die Volkswagen Vz. begann die neue Handelswoche denkbar schlecht. Die Aktie steht zu Wochenbeginn massiv unter Druck. Der Grund: Eine Prognoseanpassung des Wolfsburger Autokonzerns verhagelte den Marktakteuren die Stimmung. Im Ergebnis rauscht die Aktie aktuell nach unten und kratzt mittlerweile an der Marke von 90 Euro.
Volkswagen Vz. mit tiefrotem Wochenauftakt

Volkswagen kappte seine Prognose für das Gesamtjahr und erwartet nunmehr eine operative Umsatzrendite in einer Spanne von 2 Prozent bis 3 Prozent. Zuvor ging man von einer Spanne von 4 Prozent bis 5 Prozent aus. Die Prognose für den Konzernumsatz blieb indes unverändert. 

Über die Volkswagen Vorzüge (WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039 | Ticker-Symbol: VOW3) bricht zu Wochenbeginn ein heftiger Abverkauf herein. Bis zuletzt machte die Aktie in puncto Bodenbildung und Trendwende Fortschritte. Nun liegt das Chartbild jedoch in Trümmern. Eine Neubewertung der Lage wird notwendig.

Volkswagen Aktie

Aus charttechnischer Sicht bewegte sich die Aktie über lange Zeit hinweg innerhalb einer großen symmetrischen Dreiecksformation (rot dargestellt). Vor wenigen Wochen brach die Aktie über die obere Begrenzung des Dreiecks aus, scheiterte aber zunächst mit der Ausdehnung des Vorstoßes am massiven Widerstandsbereich von 103 Euro. Es folgten weitere ergebnislose Versuche. 

Der heutige Handelstag bringt nun die Unterseite arg in Bedrängnis. Im Nachhinein könnte sich der zurückliegende Ausbruch auf der Oberseite als spektakuläre Bullenfalle entpuppen. Insofern wäre es eminent wichtig, wenn es der Aktie zumindest gelingen würde, die Marke von 90 Euro erfolgreich zu verteidigen. Sollte das Unterfangen jedoch scheitern, könnten sich die Volkswagen Vz. ganz schnell im Bereich von 80 Euro wiederfinden. Um das Chartbild zu stabilisieren, bedarf es einer Gegenreaktion. Eine Bewegung über die 103 Euro würde eine entsprechende Entlastung und Stabilisierung bringen. 

Zusammengefasst

Der Markt preist die schlechten Nachrichten ein. Die Bewegung ist von einem starken Abwärtsmomentum gekennzeichnet. Die Ausbildung eines tragfähigen Bodens sollte tunlichst abgewartet werden, ehe ein Einstieg in Erwägung gezogen wird. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Warburg Research stufen die Volkswagen Vz. unverändert mit „buy“ ein. Das Kursziel für die Aktie hoben sie von 146 Euro auf 149 Euro an. Die Analysten von Deutsche Bank Research senkten hingegen ihr Kursziel von 125 Euro auf 120 Euro. Das Votum für die Aktie lautet hingegen unverändert „buy“. 

Bn-Redaktion/mt
