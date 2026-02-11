TKMS nach Zahlen: Notiert die Aktie bald wieder dreistellig?

TKMS nach Zahlen

© Bild von WikiImages auf Pixabay / Industriedienstleistungen
TKMS legte heute die Finanzergebnisse für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2025 / 2026 vor. Obgleich die Zahlen durchaus zu gefallen wussten, kam keine Kaufstimmung auf. Die Aktie des Rüstungskonzerns reagierte überaus zurückhaltend auf die Veröffentlichung. Der erhoffte Sprung in Richtung 100 Euro ist bislang ausgeblieben.
Schauen wir uns das Zahlenwerk einmal im Detail an. TKMS gab den Umsatz mit 545 Mio. Euro an. Das ist im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal ein leichter Rückgang um 1 Prozent – im entsprechenden Vorjahresquartal wurde ein Umsatz in Höhe von 550 Mio. Euro verzeichnet. Das bereinigte EBIT blieb im Jahresvergleich unverändert und wurde für den aktuellen Berichtszeitraum mit 26 Mio. Euro ausgewiesen. Die bereinigte EBIT-Marge lag im aktuellen Berichtszeitraum mit 4,8 Prozent leicht über dem Wert (4,7 Prozent) des Vorjahresquartals. Der wichtige free cash flow wurde mit 33 Mio. Euro angegeben. Das ist im Vergleich zum Vorjahresquartal mit 901 Mio. Euro zwar ein kräftiger Rückgang, doch wurde der Vergleichswert aus dem Vorjahr stark von Sondereffekten beeinflusst. 

TKMS Aktienchart

TKMS hebt Prognose an

Auf Basis des starken 1. Quartals hob der Rüstungskonzern die Prognose für das Gesamtjahr an und erwartet nunmehr einen Umsatzanstieg von +2 Prozent bis +5 Prozent. Zuvor ging man von einer Umsatzentwicklung in einer Spanne von -1 Prozent bis +2 Prozent aus. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Bernstein Research bestätigten in einer ersten Reaktion auf die Q1-Daten ihr Votum „market-perform“ für TKMS. Das Kursziel sehen die US-Amerikaner nach wie vor bei 67 Euro.

Zusammenfassung

Die TKMS-Aktie (WKN: TKMS00 | ISIN: DE000TKMS001 | Ticker-Symbol: TKMS) verzeichnete einen spektakulären Start ins Börsenjahr 2026. Notierte die Aktie zum Jahreswechsel noch bei etwas mehr als 60 Euro, so schnupperte sie wenige Wochen später bereits an der psychologisch relevanten Marke von 100 Euro. Das exponierte Kursniveau macht die Aktie anfällig für Gewinnmitnahmen. Gleichzeitig erschwert das Kursniveau neue Vorstöße auf der Oberseite. Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn es der Aktie gelingen würde, die 90 Euro zu verteidigen. Sollte das Unterfangen misslingen, könnte es rasch in Richtung 75 Euro gehen. Auf der Oberseite bedarf es eines dynamischen Ausbruchs über die 100 Euro, um für frische Impulse zu sorgen.

Bn-Redaktion/mt
