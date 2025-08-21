Potenzieller Gamechanger:
Tiny-Float-Chance bei dieser Rohstoff-Aktie?
Traton setzt auf neue Finanzierungswege

Anleihepläne in Australien: Traton zielt auf globale Kapitalmärkte 21.08.2025, 13:40 Uhr

Traton setzt auf neue Finanzierungswege: Anleihepläne in Australien: Traton zielt auf globale Kapitalmärkte
© Symbolbild von Pixabay
Die Volkswagen-Nutzfahrzeugtochter Traton plant, Anleihen in Australischen Dollar zu begeben. Damit will der Konzern neue Kapitalmärkte in Australien, Neuseeland und Südostasien erschließen und seine internationale Finanzierung breiter aufstellen. Finanzvorstand Michael Jackstein sprach von einem Grundstein für eine nachhaltige und flexible Finanzierung der internationalen Wachstumsstrategie – insbesondere im Bereich Financial Services.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Daimler Truck Holding 40,65 EUR -1,19 % Lang & Schwarz
TRATON 31,57 EUR -0,13 % Lang & Schwarz
Volvo Car Registered (B) 1,781 EUR +0,11 % Lang & Schwarz

Frisches Kapital für Wachstum und Stabilität

Bisher greift Traton auf ein Commercial-Paper-Programm von 2,5 Milliarden Euro und ein EMTN-Programm von 12 Milliarden Euro zurück. Zudem emittierte der Konzern im vergangenen Jahr erstmals Anleihen in Schweizer Franken. Mit der geplanten Platzierung in Australischen Dollar setzt das Unternehmen seinen Weg fort, sich von den europäischen Finanzmärkten unabhängiger aufzustellen und die Reichweite bei institutionellen Investoren auszubauen.

Für Anleger fällt die Ankündigung in eine Phase erhöhter Unsicherheit. Zwar konnte Traton im ersten Halbjahr 2025 die Bestellungen um 11 Prozent steigern, getrieben durch Ersatzbedarf in Europa. Gleichzeitig musste die Prognose jedoch deutlich gesenkt werden: Statt stabiler Umsätze rechnet das Management nun mit einem Rückgang von bis zu 10 Prozent und einer Rendite von nur noch 6 bis 7 Prozent. Die Aktie verlor daraufhin fast zehn Prozent und notiert derzeit um die Marke von 31 Euro.

Konkurrenzdruck und strategische Antworten

Auch andere europäische Nutzfahrzeughersteller wie Daimler Truck und Volvo stehen unter Druck, da die Nachfrage in Schlüsselmärkten wie Nordamerika schwächelt und die Transformation hin zu elektrischen Antrieben hohe Investitionen erfordert. Traton versucht, dieser Entwicklung mit einer klaren Langfriststrategie zu begegnen: Bis 2029 soll die operative Rendite auf bis zu elf Prozent steigen, der Anteil elektrischer Fahrzeuge im Portfolio wachsen und die Position in Nordamerika ausgebaut werden. Ein Teil dieser Strategie ist die stärkere Internationalisierung der Finanzierung.

Ausblick mit offenen Fragen

Die Platzierung von Anleihen in Australischen Dollar wäre ein weiterer Schritt, Traton unabhängiger von europäischen Märkten zu machen und die Wachstumspläne abzusichern. Ob der Konzern damit zugleich auch Vertrauen bei den Aktionären zurückgewinnen kann, bleibt vorerst offen.

Bn-Redaktion/jh
