Folgt bald ein Kursfeuerwerk:
Diese Aktie liegt in der Turbo-Zone – und könnte der Gold-Gewinner 2025/26 werden!
Anzeige
Trotz Rekordzahlen

Warum die Telekom-Aktie jetzt unter Druck steht 12.08.2025, 16:54 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Telekom
© Pixabay
Die Deutsche Telekom hat ihre Jahresziele erneut angehoben, doch die Börse reagierte mit Kursverlusten. Dieses Paradox spiegelt die komplexe Lage des Konzerns wider. Während die US-Tochter T-Mobile mit starkem Kundenzuwachs glänzt, kämpft das Heimatgeschäft in Deutschland mit Herausforderungen. Hinzu kommen ein massiver Datenskandal sowie negative Signale aus der Chartanalyse, die Anleger vorsichtig werden lassen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Telekom 30,28 EUR +0,95 % TTMzero RT
T-Mobile US 215,05 EUR +0,39 % Baader Bank

Starkes US-Geschäft vs. schwacher Heimatmarkt
Das Wachstum der Telekom wird primär von der US-Tochter T-Mobile getragen, die die Erwartungen mit beeindruckenden Kundenzuwächsen im Mobilfunk- und Breitbandbereich übertrifft und den Konzernumsatz deutlich steigen lässt. Ganz anders präsentiert sich die Lage im deutschen Markt: Hier spürt die Telekom einen starken Wettbewerbsdruck. Das Unternehmen gewinnt weniger Neukunden im Mobilfunk und verliert sogar im Breitbandgeschäft. Als Reaktion darauf verfolgt der Konzern nun eine Strategie, die sich auf profitablere Kunden konzentriert und nicht mehr um jeden Preis auf Marktanteile abzielt.

Vertrauensverlust durch Datenskandal
Neben der schwachen Entwicklung im Heimatmarkt leidet das Unternehmen unter einem massiven Datenskandal. Über einen ungesicherten Server eines Dienstleisters waren monatelang Daten von Millionen Magenta-TV-Nutzern öffentlich zugänglich. Obwohl die Telekom beteuert, dass keine Namen oder Bezahldaten betroffen waren, sehen Sicherheitsexperten Risiken. Für ein Telekommunikationsunternehmen, das auf Vertrauen angewiesen ist, stellt dieser Vorfall eine erhebliche Belastung dar und könnte das Kundenvertrauen nachhaltig schädigen.

Charttechnik sendet Warnsignale
Auch aus charttechnischer Sicht gibt es Grund zur Vorsicht. Der Kurs der Aktie notiert unter wichtigen gleitenden Durchschnitten, was einen abwärtsgerichteten Trend signalisiert. Die jüngste Kursentwicklung deutet auf einen Verlust an Momentum hin. Zwar zeigt ein technischer Indikator, dass die Aktie noch nicht überverkauft ist, das aktuell starke Abwärtsmoment könnte jedoch einen baldigen Aufschwung verhindern und den Kurs weiter unter Druck setzen. Anleger sollten die Entwicklungen daher aufmerksam verfolgen.

Aktienanalyse

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
VH0TC4
Ask: 1,27
Hebel: 18
mit starkem Hebel
VC1QZF
Ask: 4,45
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VH0TC4 VC1QZF. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
2 OTS: AAMG / Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg ... Hauptdiskussion
3 Novo Nordisk nach Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse? Hauptdiskussion
4 EQS-AFR: Altech Advanced Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Hauptdiskussion
5 Beschäftigte bei Tageszeitungen sollen mehr Geld bekommen Hauptdiskussion
6 BYD weitet Tech-Offensive aus: Smartphone aus dem Autohaus Hauptdiskussion
7 Daimler Truck eröffnet 'Herzstück' der weltweiten Logistik Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Anleger aufgepasst: Das droht der AMD-Aktie nach der Mega-Rally

16:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Trotz starker Konkurrenz: So schießt dieser Stablecoin-Anbieter pl…

16:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bayer sucht Wachstumsimpulse: Milliarden für Onkologie

14:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax bangt vor US-Inflationsdaten: Hannover Rück muss nach Zahlen …

13:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BYD im Preiskampf: Absatzschwäche bremst Kurs

13:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Höhere Prognose: Micron profitiert vom KI-Boom

13:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Plug Power nach Zahlen: Ist das endlich der Turnaround?

13:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Goldpreis unter Druck: Barrick Mining knickt nach Zahlen ein. …

11:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer