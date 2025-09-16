Trügerische Ruhe

Korrektur bei Infineon noch nicht ausgestanden 16.09.2025, 12:10 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Trügerische Ruhe: Korrektur bei Infineon noch nicht ausgestanden
© Bild von Ranjat M auf Pixabay
Während der Dax sich so langsam auf die Leitzinsentscheidung der Fed am morgigen Mittwoch vorbereitet, steht unverändert die heftige Korrektur in der Infineon-Aktie im Fokus. Vor kurzem drohte die Aktie des Hableiterherstellers sogar, unter die Marke von 30 Euro abzutauchen. Nur mit Mühe gelang es ihr, doch noch oberhalb von 30 Euro die Kurve zu bekommen. Seitdem ringt die Infineon-Aktie um Stabilität.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Infineon Technologies 32,46 EUR -0,56 % Lang & Schwarz

Korrektur bei Infineon noch nicht ausgestanden

Bislang will es der Infineon-Aktie (WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX) nicht gelingen, einen tragfähigen Korrekturboden auszubilden und so den Grundstein für eine nachhaltige Erholung zu legen. Der Verlust der eminent wichtigen Kreuzunterstützung um 35 Euro wirkt nach. Eine wichtige Horizontalunterstützung sowie der bis dato gültige Aufwärtstrend (rot dargestellt) bildeten zum damaligen Zeitpunkt diese Kreuzunterstützung. 

Aktienchart von Infineon bei Börsennews in der Analyse

Kurz darauf fiel der Aktienkurs unter die 200-Tage-Linie. Dieses bärische Kreuzen ist vor allem auf mittlere Sicht als ein starkes Warnsignal zu bewerten. Von diesen Rückschlägen hat sich die Aktie bis heute nicht erholen können. Der Rutsch in Richtung 30 Euro dokumentiert die hohe Nervosität der Marktakteure in Bezug auf die Infineon-Aktie. 

Unter fundamentalen Aspekten ist kurz und knapp festzustellen, dass es derzeit keine nachhaltigen Impulse gibt, die kurzfristig eine neue Kursfantasie in der Infineon-Aktie entfachen könnten. Das kann sich zwar jederzeit ändern, doch aktuell gibt es unter fundamentalen Aspekten wenig, das für eine nachhaltige Erholung sprechen würde. 

Bricht man die Situation auf die charttechnischen Aspekte herunter, dann ist zu konstatieren, dass erst ein Comeback der Aktie oberhalb von 35 Euro das Chartbild nachhaltig aufhellen würde. Kurzfristig muss es der Infineon-Aktie um Schadensbegrenzung und um die Ausbildung eines tragfähigen Bodens gehen. Idealerweise sollte dieser Boden oberhalb von 30 Euro gefunden werden. Ein Rücksetzer unter die Marke von 30 Euro würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Bernstein Research sehen derzeit noch immenses Aufwärtspotenzial für die Infineon-Aktie. Sie stufen die Aktie nach wie vor mit „outperform“ ein. Das Kursziel lautet unverändert 49 Euro. Die Analysten der Schweizer UBS lehnen sich bei ihrem Kursziel zwar nicht ganz so weit aus dem Fenster, sehen dieses aber dennoch bei 44 Euro. Das Votum lautet hier „buy“.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VH2MQ4
Ask: 1,75
Hebel: 19
mit starkem Hebel
VX3UNL
Ask: 7,93
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VH2MQ4 VX3UNL. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
2 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
3 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
5 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
6 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
7 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
JD.com vor Sprung? Chinas E-Commerce-Riese könnte nach Alibaba …

13:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Index macht sich für den Showdown bereit: E.ON – Ist das …

13:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Kommt es zur Weichenstellung bei Brent Öl und WTI Öl? Shell – …

12:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender …

12:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mercedes-Benz: Crash-Alarm – bricht der Stern unter die 50-Euro-…

11:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Lernen im Aufwind: Steht Duolingo vor der Wende?

Gestern 16:05 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nvidia im Visier: Droht ein Kartellverfahren aus China?

Gestern 15:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tesla-Coup! Elon Musk setzt auf seine eigene Aktie

Gestern 15:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer