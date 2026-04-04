Trump schiebt Ölpreise wieder an

Stehen BP, Shell & Co. vor weiteren Kurssteigerungen? 04.04.2026, 08:53 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Shell Tankstelle in Bad Liebenwerda
© bn
Die Finanzmärkte und insbesondere der Ölmarkt kommen nicht zur Ruhe. Maßgeblicher „Taktgeber“ ist hier US-Präsident Trump mit seinen viel beachteten Aussagen zum aktuellen Stand und zum weiteren Verlauf des Iran-Kriegs. Dass in den Aussagen keine Stringenz zu erkennen ist, ist ein bekanntes Problem. Und so hängen die Finanzmärkte an Trumps Lippen und reagieren auf jede Änderung des Tons. War zuletzt noch das Thema Entspannung beherrschend, sorgte Trumps Rede am Mittwoch wieder für eskalierende Ölpreise. So schoss Brent Öl  als Reaktion auf die Rede Trumps im Donnerstagshandel wieder in Richtung 110 US-Dollar, nachdem der Ölpreis noch vor der Rede Trumps drohte, unter die 100 US-Dollar abzurutschen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Shell 44,91 USD -0,98 % Nasdaq OTC

Der Iran-Krieg und die damit einhergehende fortschreitende Zerstörung der Ölinfrastruktur sowie die unverändert massiv beeinträchtige Befahrbarkeit der Straße von Hormus bestimmen das Handelsgeschehen am Ölmarkt. Im Ergebnis bleiben die Ölpreise hoch. Die Aktien der Ölproduzenten haben daher Rückenwind und das Momentum auf ihrer Seite. Shell macht da keine Ausnahme. Zudem veranlassten die aktuellen Rahmenbedingungen immer mehr Analysten, die Kursziele für die Shell-Aktie anzuheben.

Chartanalyse

Shell plc. – Steht die Aktie vor weiteren Kurssteigerungen?

Mit dem Ausbruch über die markante Widerstandszone 29 GBP / 30 GBP vollzog die Shell-Aktie (WKN: A3C99G | ISIN: GB00BP6MXD84 | Ticker-Symbol: R6C0) eine wichtige womöglich auch entscheidende Weichenstellung. Das damit installierte Kaufsignal trägt die Aktie noch immer. Aktuell notiert Shell oberhalb von 35 GBP. Der Drang der Aktie, in Richtung 40 GBP vorzustoßen, ist deutlich erkennbar. Ob des exponierten Niveaus und des fortgeschrittenen Stadiums der Rallye muss jedoch jederzeit mit Gewinnmitnahmen gerechnet werden. Diese könnten auch einmal deutlicher ausfallen. Solange sie sich jedoch oberhalb von 30 GBP / 29 GBP abspielen, ist aus charttechnischer Sicht alles im grünen Bereich.  

Aktuelle Analystenstimmen

Analysten werden in Bezug auf Shell immer optimistischer. So hoben die Analysten von Berenberg kürzlich das Kursziel von 3.300 Pence auf 4.100 Pence an. Das Votum „buy“ wurde ebenfalls bestätigt. Die Analysten von Jefferies drehten ebenfalls am Kursziel und hoben es von 3.500 Pence auf 4.400 Pence an. Das Votum lautet auch hier unverändert „buy“. Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bestätigten hingegen ihr Votum „overweight“ für die Shell-Aktie. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 4.500 Pence.

Bn-Redaktion/mt
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