TUI mit bärenstarker Performance: Aktienkurs bald zweistellig

21.08.2025, 10:02 Uhr

Die Aktie des Reise- und Touristikkonzerns TUI überzeugt in diesen Tagen mit einer bärenstarken Performance. Starke Zahlen und frische Kaufsignale heiz(t)en dem Aktienkurs in den letzten Tagen und Wochen mächtig ein. Selbst ein Ausbruch über die 10 Euro scheint nun kurzfristig möglich zu sein.
TUI – Aktie mit bärenstarker Performance

Die letzte Kommentierung zur TUI-Aktie (WKN: TUAG50 | ISIN: DE000TUAG505 | Ticker-Symbol: TUI1) überschrieben wir am 13. August an dieser Stelle mit „Aktie startet spektakulär durch“. Zum damaligen Zeitpunkt wies die Aktie ein beeindruckendes Momentum auf.

Die starken Zahlen des  Reise- und Touristikkonzerns machten der TUI-Aktie zum damaligen Zeitpunkt Beine. Die Zahlen für das 3. Quartal (gleichbedeutend mit dem 3-Monats-Zeitraum zum 30. Juni 2025) des Fiskaljahres 2025 überzeugten auf ganzer Linie. Zudem nahmen es die Marktakteure überaus wohlwollend zur Kenntnis, dass die TUI die starken Quartalszahlen zum Anlass nahm und die Prognose für das bereinigte EBIT anhob. Ging die TUI zuvor von einem Wachstum des bereinigten EBIT für das Fiskaljahr 2025 in Höhe von +7 Prozent bis +10 Prozent aus, hob sie die Prognose auf ein Wachstum in Höhe von +9 Prozent bis +11 Prozent an. Der Markt war „entzückt“.

Die Aktie legte daraufhin kräftig zu. Ihr gelang es zudem, das Momentum in den folgenden Tagen zu bewahren. Mit dem Ausbruch über das markante Widerstandscluster 8,0 Euro / 8,2 Euro installierte die Aktie ein kräftiges Kaufsignal. Der Weg in Richtung 8,8 Euro war frei. Und die TUI-Aktie nutzte die Gunst der Stunde und lief die 8,8 Euro an. Wir haben einen 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht, um die aktuelle charttechnische Konstellation adäquat darzustellen.

TUI Aktie

Der Kursbereich um 8,8 Euro stellte aus charttechnischer Sicht eine beachtliche Herausforderung dar, thronte doch in diesem Bereich ein Doppeltop. Umso wichtiger war es, dass es der TUI-Aktie gelang, das Cluster aufzubrechen und somit ein wichtiges Kaufsignal auszulösen. Diese könnte der TUI-Aktie nun den Weg in Richtung 10 Euro und darüber hinausgehend öffnen. Und offenkundig ist die Aktie gewillt, die Steilvorlage zu nutzen. 

Kurzum. Unter fundamentalen Aspekten hellte sich das Bild zuletzt auf. Und auch aus charttechnischer Sicht macht die TUI-Aktie mittlerweile einen überaus robusten Eindruck. Der Grundstein für die Rückkehr in den zweistelligen Kursbereich scheint gelegt. Doch die TUI-Aktie muss diese Chance nun ergreifen. Etwaige Rücksetzer sollten tunlichst eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 8,2 Euro / 8,0 Euro zu verorten. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig.

Bn-Redaktion/mt
