Ukraine-Deal und Europa-Offensive beflügeln australischen Drohnenabwehr-Spezialisten

DroneShield-Aktie im Aufwind – Großauftrag und Expansion setzen neue Impulse 22.08.2025, 19:06 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Ukraine-Deal und Europa-Offensive beflügeln australischen Drohnenabwehr-Spezialisten: DroneShield-Aktie im Aufwind – Großauftrag und Expansion setzen neue Impulse
© Symbolbild von Pixabay
Nach einer kurzen Verschnaufpause startet die DroneShield-Aktie erneut durch. Eine strategische Partnerschaft in der Ukraine und ein Rekordauftrag aus Europa sorgen für frischen Rückenwind.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DroneShield 2,065 EUR +5,04 % L&S Exchange
Rheinmetall 1.621,00 EUR +1,25 % L&S Exchange
Elbit Systems 388,70 EUR -1,67 % Lang & Schwarz
Leonardo 46,94 EUR -0,13 % Gettex

Strategische Allianzen bringen Dynamik

DroneShield verzeichnet aktuell eine markante Aufwärtsbewegung. Angetrieben wird die Entwicklung durch eine anhaltende Kooperation mit ukrainischen Streitkräften sowie die Ausweitung der Geschäftstätigkeit in Europa. In der Ukraine sind inzwischen über tausend Systeme des australischen Unternehmens im Einsatz. Sie werden in Echtzeit aus Sydney unterstützt – ein technologischer Vorteil, der sich offenbar auszahlt.

Zeitgleich erfolgt die bislang größte Expansion auf dem europäischen Kontinent: DroneShield errichtet ein neues Montagewerk außerhalb Australiens inklusive regionalem Vertriebszentrum. Dabei soll eine Lieferkette mit mehr als 65 Prozent lokalem Produktionsanteil aufgebaut werden.

Rekordauftrag sorgt für Kursschub

Besonders kursrelevant ist ein kürzlich gemeldeter Großauftrag über umgerechnet rund 40 Millionen US-Dollar. Dieser wurde über einen regionalen Partner an eine europäische Militärorganisation vergeben. Es handelt sich um das größte Einzelgeschäft in der Unternehmensgeschichte. Die Auslieferung soll bereits im dritten Quartal 2025 abgeschlossen sein.

Die Anleger honorieren die Entwicklung: Innerhalb eines Monats stieg der Kurs der DroneShield-Aktie um mehr als 50 Prozent. Seit Jahresbeginn hat sich der Wert sogar mehr als verdoppelt.

Boombranche mit wachsendem Potenzial

Die europäische Nachfrage nach Drohnenabwehrtechnologie befindet sich im Aufwind – in einem Marktumfeld, das zunehmend von geopolitischer Unsicherheit und Aufrüstungstendenzen geprägt ist. DroneShield sieht in Europa ein Auftragsvolumen von über 500 Millionen australischen Dollar. Der Umsatz im ersten Quartal stieg bereits um über 100 Prozent.

Das Unternehmen zählt damit zu den wachstumsstärksten Akteuren in einem Sektor, der auch für andere Verteidigungstitel wie Rheinmetall, Hensoldt, Elbit Systems oder Leonardo zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Spannung vor den nächsten Aufträgen

Ob DroneShield den aktuellen Momentumkurs halten kann, dürfte maßgeblich von weiteren Auftragsmeldungen und Fortschritten beim europäischen Produktionsaufbau abhängen. Kommt der nächste Großdeal schneller als erwartet?

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
UJ9WHJ
Ask: 0,76
Hebel: 21
mit starkem Hebel
UJ427F
Ask: 3,70
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UJ9WHJ UJ427F. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
2 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
3 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
4 OTS: AAMG / Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg ... Hauptdiskussion
5 Novo Nordisk nach Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse? Hauptdiskussion
6 EQS-AFR: Altech Advanced Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Hauptdiskussion
7 Beschäftigte bei Tageszeitungen sollen mehr Geld bekommen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Energie im Wandel: RWE stärkt Aktionäre und Projekte

19:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Chip-Krieg: TSMC und die Machtspiele um Halbleiter

19:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk trotzt Krisenmeldungen mit überraschendem Kursplus

17:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Analyst warnt vor Crash: Steht Siemens Energy am Scheideweg?

14:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ross Stores: Schnäppchenjagd trotz Gegenwind

11:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutsche Lufthansa: Aktie startet durch. Wie weit kann das nun gehen…

11:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mega-Deal: Meta verbündet sich mit Konkurrent Google

11:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Evotec: Der Kampf um eine Trendwende – Biotech-Aktie in kritischer…

Gestern 19:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer