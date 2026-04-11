Ungarn-Wahl

Putins Schatten über Budapest 11.04.2026, 14:52 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Ungarn-Wahl: Putins Schatten über Budapest
© AR/boersennews/ChatGPT
Die Parlamentswahl in Ungarn am 12. April hat Auswirkungen, die weit über Budapest hinausreichen. Für die Wirtschaft geht es nicht nur um politische Entscheidungen, sondern auch um Investitionen, Lieferketten und den Zugang zu staatlichen Programmen. Der Wahlausgang könnte zudem Folgen an der Börse haben, insbesondere für Unternehmen mit starkem Geschäft in Ungarn.
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Name Aktuell Diff. Börse
BMW 83,81 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
Rheinmetall 1.459,30 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
Mercedes-Benz Group 53,97 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
Volkswagen (VW) Vz 89,36 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
Siemens Energy 167,37 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Standort mit großem Gewicht

Ungarn ist für deutsche Unternehmen ein Schlüsselstandort in Zentraleuropa. Hier werden rund sieben Prozent der Arbeitsplätze geschaffen, über elf Prozent der Bruttowertschöpfung erwirtschaftet und etwa ein Sechstel der Investitionen im Unternehmenssektor getätigt. Rund 6.000 deutsche Unternehmen haben insgesamt rund 20 Milliarden Euro investiert. Besonders stark ist die Präsenz in der Industrie, im Fahrzeugbau und in exportnahen Lieferketten.

Zweiklassensystem belastet Firmen

Unter Viktor Orbán hat sich das Investitionsklima verändert. Ausländische Investoren zahlen teils Extraprofitsteuern und berichten von bürokratischen Hürden, während strategische Sektoren wie Telekommunikation, Banken und Versicherungen, Logistik, Immobilien und Einzelhandel stärker in ungarische Hand gelangten. Der Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft kritisiert, dass ausländische Unternehmen in strategischen Branchen gezielt benachteiligt werden. Dies erhöht das politische Risiko für Konzerne und erschwert langfristige Planungen.

Russland-Verbindungen sorgen für zusätzliche Unsicherheit

Zusätzliche Brisanz erhält die Wahl durch die außenpolitische Ausrichtung der Regierung. Berichte über mögliche Verflechtungen mit Russland belasten das Vertrauen internationaler Investoren. So steht der Vorwurf im Raum, dass Ungarn interne Informationen aus EU-Treffen an Moskau weitergegeben haben könnte. Die EU-Kommission spricht von einer "alarmierenden Möglichkeit", dass ein Mitgliedstaat mit Russland koordiniert und damit gegen die Interessen der Gemeinschaft handelt, und fordert eine schnelle Aufklärung.

Im Zentrum der Vorwürfe steht Außenminister Peter Szijjártó, der laut Recherchen während EU-Gipfeln Kontakt zu seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow gehalten haben soll. Ein konkreter Fall betrifft ein Telefonat am 14. Dezember 2023 während eines Treffens, bei dem es um EU-Beitrittsgespräche für die Ukraine und Moldau ging. Parallel dazu hatte Viktor Orbán ein Veto in Aussicht gestellt und dieses an die Freigabe von 22 Milliarden Euro an EU-Mitteln geknüpft.

Für die Börse sind solche Entwicklungen von Bedeutung, da sie das Verhältnis Ungarns zur EU und damit auch den Zugang zu Fördergeldern beeinflussen. Gleichzeitig erhöht die Nähe zu Russland in einem geopolitisch angespannten Umfeld das Risiko von Sanktionen oder politischem Druck. Für international tätige Konzerne und ihre Aktien bedeutet dies vor allem eines: mehr Unsicherheit bei Investitionen, Lieferketten und langfristigen Engagements in der Region.

Diese Aktien stehen im Fokus

Für Anleger ist vor allem die starke Verflechtung mit der deutschen Industrie von Bedeutung. Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz sind eng mit der ungarischen Wirtschaft verbunden. Hinzu kommen Rheinmetall und Siemens, die ihre Aktivitäten im Land ausbauen und dort auch Forschungsabteilungen errichten. Läuft die Konjunktur in Ungarn schwach oder verschlechtern sich die politischen Rahmenbedingungen, kann das die Produktion, Margen und Investitionsentscheidungen dieser börsennotierten Unternehmen negativ beeinflussen.

Wahl entscheidet über den Kurs

Die Wahl gilt als Richtungsentscheidung zwischen dem bisherigen Modell Orbán und einem möglichen Kurswechsel unter Peter Magyar. Unabhängige Umfragen sehen Tisza bei 49 Prozent und Fidesz bei 40,7 Prozent. Andere Prognosen halten sogar 138 bis 142 der 199 Sitze für Tisza für möglich. Ein Machtwechsel könnte das Verhältnis zur EU entspannen und die Planbarkeit für Unternehmen verbessern. Bleibt Orbán im Amt, dürfte das Modell staatlicher Lenkung vorerst bestehen bleiben.

Börse blickt auf Wachstum und EU-Gelder

Kurzfristig hängt viel von der Konjunktur und den Fördermitteln ab. Das BIP lag zuletzt bei 206 Milliarden Euro, 2025 wuchs die Wirtschaft nur um 0,4 Prozent. Die Arbeitslosenquote stieg auf 4,5 Prozent, die Inflation liegt ebenfalls bei 4,5 Prozent. Gleichzeitig rechnet die GTAI für 2026 mit einem BIP-Wachstum zwischen zwei und drei Prozent. Entscheidend für die Börse ist daher, ob nach der Wahl mehr Stabilität, mehr Vertrauen in die EU und bessere Rahmenbedingungen für deutsche Investoren entstehen.

 

Bn-Redaktion/ar
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