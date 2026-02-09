Der Shakeout:
Silber hat genau das getan, was echte Bullenmärkte immer tun - es hat die Touristen abgeschüttelt
Anzeige
Unsichtbarer Schlüssel zum KI-Zeitalter: Warum ASML für NVIDIA unverzichtbar ist

Technologisches Monopol treibt den KI-Boom: ASML als heimlicher Motor hinter NVIDIAs Erfolg 09.02.2026, 12:37 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Unsichtbarer Schlüssel zum KI-Zeitalter: Warum ASML für NVIDIA unverzichtbar ist: Technologisches Monopol treibt den KI-Boom: ASML als heimlicher Motor hinter NVIDIAs Erfolg
© Foto von Mohammad Husaini auf Unsplash
Der rasante Aufstieg der Künstlichen Intelligenz hat NVIDIA zum Symbol des aktuellen Technologiebooms gemacht. Doch im Schatten der spektakulären Kursbewegungen wirkt ein Konzern, ohne den weder Hochleistungs-GPUs noch moderne KI-Rechenzentren denkbar wären: ASML.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
ASML Holding 1.188,50 EUR -0,23 % TTMzero RT
Advanced Micro Devices 175,36 EUR -0,07 % Baader Bank
Broadcom 277,20 EUR -1,47 % Baader Bank
Intel 42,21 EUR -1,42 % Lang & Schwarz
Micron Technology 320,50 EUR -4,06 % TTMzero RT
NVIDIA 154,70 EUR -1,42 % L&S Exchange
Qualcomm 114,99 EUR -1,08 % Lang & Schwarz

Rückgrat der globalen Halbleiterindustrie

ASML nimmt in der weltweiten Chipproduktion eine Sonderstellung ein. Der niederländische Technologiekonzern ist der einzige Anbieter von EUV-Lithografiesystemen, die für die Herstellung modernster Halbleiterstrukturen unverzichtbar sind. Diese Maschinen bilden die Grundlage für die leistungsfähigsten Chips von NVIDIA, AMD und Broadcom, ebenso wie für Prozessoren aus den Fabriken von TSMC und perspektivisch auch Intel. Ohne diese Technologie wären die extrem dichten und energieeffizienten Chips, die KI-Anwendungen antreiben, nicht realisierbar. Damit ist ASML weniger ein klassischer Zulieferer als vielmehr ein struktureller Engpass, der das Tempo der gesamten Branche vorgibt.

Rekordjahr als Spiegel des KI-Booms

Das Jahr 2025 markierte für ASML einen operativen Höhepunkt. Die Nachfrage nach EUV-Anlagen erreichte neue Rekorde, getragen vom massiven Ausbau von Rechenzentren und der wachsenden Bedeutung generativer KI. Während NVIDIA mit steigenden Umsätzen aus KI-Beschleunigern Schlagzeilen machte, spiegelten die Auftragsbücher von ASML die langfristige Planung der Chipindustrie wider. Investitionen von TSMC neue Fertigungskapazitäten unterstrichen, dass der KI-Zyklus nicht als kurzfristiger Trend betrachtet wird, sondern als mehrjährige strukturelle Entwicklung.

Strategische Bedeutung für NVIDIA und den Markt

Für NVIDIA ist ASML ein zentraler Faktor der eigenen Wachstumsstory. Jede neue Chipgeneration hängt davon ab, dass die Lithografietechnologie weiter verfeinert wird. Gleichzeitig erhöht das technologische Monopol von ASML die Eintrittsbarrieren für Wettbewerber und stabilisiert die gesamte Wertschöpfungskette. Auch Unternehmen wie Qualcomm, Micron Technology  profitieren indirekt von den Fortschritten, da leistungsfähigere Fertigungsprozesse neue Anwendungen ermöglichen.

Ausblick

Mit dem anhaltenden KI-Ausbau, steigenden Anforderungen an Rechenleistung und der nächsten Evolutionsstufe der Chiptechnologie bleibt ASML ein stiller Taktgeber der Branche. Entscheidend wird sein, ob das Unternehmen sein technologisches Tempo halten kann und wie sich geopolitische und industrielle Abhängigkeiten entwickeln. Wird ASML damit auch künftig der unsichtbare Hebel bleiben, der den KI-Boom von NVIDIA und der gesamten Halbleiterindustrie antreibt?

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VJ46M0
Ask: 0,81
Hebel: 18
mit starkem Hebel
VJ4X92
Ask: 2,31
Hebel: 7
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VJ46M0 VJ4X92. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Verdi bestreikt Nahverkehr in München und Nürnberg Hauptdiskussion
2 ROUNDUP 2: Spannungsabfall löst größeren Stromausfall in Stuttgart aus Hauptdiskussion
3 ROUNDUP/ Eurozone: Inflationsrate fällt auf tiefsten Stand seit fast fünf Jahren Hauptdiskussion
4 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
5 Novo Nordisk erwartet Umsatzrückgang wegen niedriger Preise - Aktie stürzt ab Hauptdiskussion
6 ROUNDUP 2/Irans Präsident: Streben keinen Krieg an - Reaktion auf EU Hauptdiskussion
7 Intel-Crash als Warnschuss: Warum die Staats-Milliarden verpuffen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
KI-Streit in Europa belastet Tech-Giganten: Meta unter Druck: EU …

14:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Erleichterung ohne Kursfantasie: Symrise verliert trotz US-…

12:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Preise für Gold und Silber erholen sich: Steht diese Gold-…

11:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk startet spektakulär in die Handelswoche: Halten die …

11:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: BASF – Aktie wankt …

10:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Cannabis Frust: Zahlen bringen keine Wende für Canopy Growth

Gestern 14:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BASF Rallye: Kurs explodiert, doch Warnsignal blinkt

Gestern 13:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vestas mit Kursdebakel: Zahlen da, Ernüchterung auch

Gestern 9:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer