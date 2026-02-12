Anzeige
++++++ Das First-Majestic-Playbook ist zurück – und diesmal heißt es Pacifica Silver ++++++
US-Daten bremsen Gold

Nächster Rekord gerät aus dem Blick 12.02.2026, 13:37 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gold
© Symbolbild Gold
Der Goldpreis gerät nach starken US-Arbeitsmarktdaten unter Druck und verliert an Dynamik. Gleichzeitig bleiben viele Banken langfristig optimistisch und sehen weiterhin Kurspotenzial bis 6.000 US-Dollar je Unze. Zwischen Zinspolitik, Rekordhochs und heftigen Rücksetzern steht der Markt vor einer entscheidenden Phase.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Silber 83,09 USD -1,47 % Lang & Schwarz
Gold 5.063,44 USD -0,42 % Lang & Schwarz

Robuste Jobdaten bremsen Goldrally

Der Goldpreis hat nach der Veröffentlichung überraschend starker US-Arbeitsmarktdaten nachgegeben. Das Edelmetall fiel am Donnerstag zeitweise um bis zu 0,8 %, nachdem es in der vorherigen Sitzung noch um 1,2 % zugelegt hatte. Hintergrund ist ein deutlicher Anstieg der US-Beschäftigtenzahlen – so stark wie seit mehr als einem Jahr nicht mehr – sowie eine unerwartet gesunkene Arbeitslosenquote im Januar. Diese Entwicklung signalisiert eine anhaltende Stabilisierung des US-Arbeitsmarktes zu Beginn des Jahres 2026.

Zinssenkungen rücken in die Ferne

Die robusten Konjunkturdaten könnten die US-Notenbank darin bestärken, die Zinsen vorerst unverändert zu lassen. Viele Marktteilnehmer verschieben ihre Erwartungen für die nächste Zinssenkung inzwischen von Juni auf Juli. Für Gold ist das ein Belastungsfaktor: Sinkende Zinsen gelten als Rückenwind für das zinslose Edelmetall. Bleiben die Leitzinsen jedoch länger hoch, mindert das die Attraktivität von Gold im Vergleich zu verzinslichen Anlagen.

Erholung nach historischem Einbruch

Trotz des jüngsten Rückgangs behauptet sich Gold weiterhin oberhalb der Marke von 5.000 US-Dollar je Unze. Der Preis lag zuletzt bei 5.069,65 US-Dollar und damit rund 0,3 % im Minus. Zuvor hatte Gold Ende Januar ein Rekordhoch von über 5.595 US-Dollar erreicht. Eine Welle spekulativer Käufe führte jedoch zu einer Überhitzung, woraufhin der Kurs innerhalb von zwei Handelstagen um rund 13 % einbrach. Inzwischen hat das Edelmetall etwa die Hälfte dieser Verluste wieder aufgeholt.

Banken bleiben optimistisch

Mehrere Großbanken sehen die übergeordneten Treiber des Goldpreises weiterhin als intakt an. Geopolitische Spannungen, Diskussionen um die Unabhängigkeit der US-Notenbank sowie eine verstärkte Abkehr von klassischen Anlagen wie Währungen und Staatsanleihen stützen die langfristige Nachfrage. BNP Paribas SA erwartet einen Anstieg auf 6.000 US-Dollar je Unze bis Jahresende. Auch die Deutsche Bank AG und die Goldman Sachs Group Inc. äußern sich bullish.

Silber mit hoher Volatilität

Deutlich schwankungsanfälliger zeigt sich Silber. Der Preis fiel am Donnerstag zeitweise um bis zu 3,2 % und notierte zuletzt bei 83,78 US-Dollar je Unze, ein Minus von 0,6 %. Seit dem Allzeithoch am 29. Januar liegt Silber rund ein Drittel im Minus. Zuvor war der Preis um 4,3 % gestiegen, nachdem der Silver Institute ein sechstes Defizitjahr in Folge prognostiziert hatte. In China bleiben die Lagerbestände angespannt, während die Shanghai Futures Exchange Maßnahmen ergreift, um Abflüsse zu begrenzen.

Bn-Redaktion/ts
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Vance: Sturz der Führung in Teheran ist Sache des Volkes Hauptdiskussion
2 VW-Betriebsrat fordert Anerkennungsprämie für Mitarbeiter Hauptdiskussion
3 Merz trifft Trump-Gegner Newsom in München Hauptdiskussion
4 Verdi bestreikt Nahverkehr in München und Nürnberg Hauptdiskussion
5 ROUNDUP 2: Spannungsabfall löst größeren Stromausfall in Stuttgart aus Hauptdiskussion
6 ROUNDUP/ Eurozone: Inflationsrate fällt auf tiefsten Stand seit fast fünf Jahren Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Voll Kraft voraus! Dax lässt nichts anbrennen: Münchener Rück…

14:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Preiskrieg bei Novo Nordisk: Ist das erst der Anfang?

13:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Cisco Systems nach Zahlen: Aktie schmiert ab – die nächsten …

12:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

China schwächelt: Wird Mercedes-Benz eine riskante Aktie?

11:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Commerzbank nach Zahlen: Chartbild verspricht große Spannung

10:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX-Schwergewicht unter Druck – alles blickt auf die Zahlen

Gestern 18:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Eskalation kurz vor der Entscheidung: Tesla-Aktie stabil: …

Gestern 18:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tarifkonflikt spitzt sich zu: Lufthansa-Aktie unter Druck: Streikank…

Gestern 18:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer