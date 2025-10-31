Anzeige
Vergeigt der Dax das Wochenfinale?

Infineon nimmt vor den Zahlen Anlauf 31.10.2025, 12:52 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Vergeigt der Dax das Wochenfinale? Infineon nimmt vor den Zahlen Anlauf
© Infineon
Der Dax beendet mit dem heutigen Freitagshandel nicht nur die Handelswoche sondern auch den Börsenmonat Oktober.
Sollte auf den „letzten Metern“ nicht noch etwas Überraschendes passieren, würde der Dax den Oktober mit einer robusten Vorstellung abschließen. Der Dax schleppte sich über weite Strecken des Oktobers, unfähig frisches Aufwärtsmomentum zu kreieren. Üblicherweise wird im Oktober die Grundlage für eine Jahresendrallye gelegt, doch noch gibt es keine belastbaren Anzeichen für den baldigen Start einer Rallye. Vielmehr muss der Dax aufpassen, nicht doch noch auf der Unterseite in Bedrängnis zu geraten. Ein Wochenschluss unterhalb von 24.000 Punkten wäre ein starkes Warnsignal. Gleichzeitig müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 23.000 Punkten gerechnet werden. In den nächsten Tagen werden Quartalszahlen und eine Vielzahl von Konjunkturdaten (Stichwort Monatswechsel) das Handelsgeschehen bestimmen und für jede Menge frischer Impulse sorgen.

Unsere heutige Protagonistin – die Infineon-Aktie – übt aktuell Druck auf einen zentralen Widerstandsbereich aus. Wenige Tage vor der Zahlenveröffentlichung „riecht“ es nach einem Ausbruch und einem frischen Kaufsignal.

Infineon – Aktie nimmt vor den Zahlen Anlauf

Die Infineon-Aktie (WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX) setzt aktuell den markanten Widerstandsbereich von 35 Euro unter Druck. Ein Ausbruch über die 35er Marke würde das Chartbild erheblich aufhellen und ein frisches Kaufsignal auslösen. Gleichzeitig würde sich der Bruch des bis dato dominierenden Abwärtstrends (rot dargestellt) bestätigen. Doch noch ist es nicht so weit.

Ein Ausbruch über die 35 Euro würde der Infineon-Aktie die Tür in Richtung 37,5 Euro öffnen. Das Doppeltop im Bereich von 39 Euro thront jedoch noch immer über dem Kursverlauf der Infineon-Aktie. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Auf der Unterseite gilt es, die Unterstützung bei 32,5 Euro im Auge zu behalten.

Zusammengefasst

Infineon hat die Veröffentlichung der Zahlen für das 4. Quartal des Geschäftsjahres 2025 (per 30.09.) für den 12. November angekündigt. Die Zahlenveröffentlichung könnte richtungsweisenden Charakter haben. Bricht man das Ganze auf die charttechnischen Aspekte herunter, dann ist die Aufgabenstellung klar definiert: Infineon muss über die 35 Euro und sollte im besten Fall nicht unter die 32,5 Euro rutschen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Bernstein Research bestätigten zuletzt ihr Votum „outperform“ für die Infineon-Aktie. Das Kursziel sehen die Analysten nach wie vor bei 49 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer