Verteidigungswerte wieder gefragt

Rüstungsaktien erholen sich Rheinmetall Aktie nach jüngster Schwäche wieder fester 06.03.2026, 12:52 Uhr

Verteidigungswerte wieder gefragt: Rüstungsaktien erholen sich Rheinmetall Aktie nach jüngster Schwäche wieder fester
© Symbolbild von Rheinmetall
Nach einer Phase deutlicher Kursrückgänge zeigen sich Aktien aus dem Rüstungssektor wieder stabiler. Vor allem Rheinmetall rückte am Freitag in den Fokus der Anleger. Die anhaltenden geopolitischen Spannungen sorgen erneut für Interesse an Verteidigungswerten und treiben die Kurse an.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 1.582,75 EUR +1,20 % Baader Bank

Die Aktien von Rheinmetall konnten sich am Freitag im XETRA-Handel spürbar erholen. Zeitweise stieg der Kurs um rund 2,55 Prozent auf 1.586,50 Euro. Zuvor war das Papier deutlich unter Druck geraten und hatte am Donnerstag erstmals seit Anfang Februar wieder unter der Marke von 1.550 Euro notiert. Die jüngste Erholung deutet darauf hin, dass Investoren nach der Schwächephase wieder Positionen aufbauen.

 

Geopolitische Spannungen stützen Nachfrage

Ein wichtiger Treiber für die erneute Nachfrage nach Rüstungswerten bleibt das internationale Sicherheitsumfeld. Konflikte und politische Spannungen sorgen weiterhin für erhöhte Verteidigungsbudgets vieler Staaten. Für Unternehmen aus dem Verteidigungssektor bedeutet dies langfristig stabile oder sogar steigende Auftragschancen. Entsprechend sensibel reagieren die Aktien auf neue geopolitische Entwicklungen.

 

Rücksetzer lockt Anleger zurück

Marktbeobachter verweisen zudem auf die zuvor erfolgte Korrektur der Rheinmetall-Aktie. Nach starken Kursgewinnen in den vergangenen Monaten hatten Gewinnmitnahmen den Kurs zuletzt deutlich belastet. Solche Rücksetzer werden von Investoren häufig als Gelegenheit gesehen, erneut einzusteigen.

 

Branche bleibt im Fokus der Märkte

Auch wenn der Kurs weiterhin unter früheren Höchstständen liegt, bleibt der Verteidigungssektor für viele Anleger ein strategisch interessanter Bereich. Solange geopolitische Unsicherheiten bestehen, dürfte das Interesse an Unternehmen wie Rheinmetall hoch bleiben. Für die Branche bleibt damit das internationale Sicherheitsumfeld ein entscheidender Kurstreiber.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
