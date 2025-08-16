Volkswagen Vz.: Mega-Comeback nimmt Form an

Volkswagen Vz.

Die Volkswagen Vz. gehören aktuell zu den spannendsten Dax-Titeln. Die Aktien des Wolfsburger Autokonzerns weisen derzeit ein unfassbares Momentum auf. Ein Mega-Comeback nimmt in beeindruckender Art und Weise Form an. Nun gilt es jedoch, den nächsten Schritt zu vollziehen. Die Spannung steigt. Die Erwartungen ebenso.
Volkswagen Vz. vor Mega-Comeback

Steht die Korrektur vor ihrem Ende? Die Aktie des Wolfsburger Autokonzerns arbeitete zuletzt mit Vehemenz an einem erfolgreichen Abschluss des Unterfangens. Die charttechnische Konstellation in den Volkswagen Vorzügen (WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039 | Ticker-Symbol: VOW3) ist mit spannend nur unzureichend beschrieben.

Chartanalyse

Die Kursentwicklung der letzten Monate kann man in das Korsett einer imposanten Dreiecksformation (grün dargestellt) zwängen. Symmetrische Dreiecke, so wie dieses, sind allerdings ambivalente Chartformationen. Es gibt keine Präferenzen hinsichtlich einer Ausbruchsrichtung. Insofern muss man auf alles gefasst sein. Jedes Anlaufen einer Begrenzung könnte die entscheidende Ausbruchsbewegung initiieren. Derzeit steht die Oberseite der großen Dreiecksformation im Fokus. Diese verläuft aktuell im Bereich von 100 Euro und fällt zudem mit der zentralen Widerstandszone 100 Euro / 103 Euro zusammen. Damit ist aus charttechnischer Sicht die Aufgabenstellung klar definiert: Die Volkswagen Vz. müssen über die 103 Euro, um sich weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 110 Euro zu erschließen. Sollte es zudem über den Widerstandsbereich 110 Euro / 115 Euro gehen, käme das einem Befreiungsschlag gleich. Gleichzeitig würde sich in diesem Fall der Aktie weiteres Kurspotenzial in Richtung 125 Euro eröffnen. Doch Obacht. Noch ist der Ausbruch über die Oberseite des Dreiecks nicht in trockenen Tüchern. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer eng begrenzt bleiben. Bereits ein Rücksetzer unter die 96 Euro wäre vor dem Hintergrund der aktuellen charttechnischen Konstellation ein herber Rückschlag. Bei einem Rücksetzer unter die Marke von 93 Euro würde gar eine Neubewertung notwendig.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Bandbreite der aktuellen Analysteneinschätzungen ist groß. So bestätigten die Analysten von Berenberg zuletzt ihr Votum „buy“ für die Volkswagen Vz. Das Kursziel senkten sie allerdings von 122 Euro auf 112 Euro. Die Analysten von Jefferies bestätigten unlängst ihr „buy“ und das Kursziel von 125 Euro. Zurückhaltender ist man bei der Schweizer UBS. Die Analysten bestätigten ihr Votum „neutral“ für die Volkswagen Vz. Das Kursziel hoben sie von 92 Euro auf 100 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
