Volkswagen Vz. nach Zahlen: Hiobsbotschaften reißen nicht ab. Und dennoch

Hiobsbotschaften reißen nicht ab. Und dennoch 30.10.2025, 10:49 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Der Wolfsburger Autobauer präsentierte heute die Finanzergebnisse für das 3. Quartal 2025. Obgleich die Zahlen alles andere als gut waren, reagierte der Markt doch einigermaßen erleichtert. Man hatte offenkundig mit noch schwächeren Zahlen gerechnet. Der Kurs der Volkswagen Vz. stabilisierte sich nach der Zahlenveröffentlichung. In Anbetracht der schwachen charttechnischen Verfassung ist das bereits als Erfolg zu bewerten.
Der Volkswagen-Konzern verzeichnete das erwartet schwierige Quartal. Schauen wir uns einmal ein paar Eckdaten aus dem Quartalsbericht an. Der Umsatz belief sich im September-Quartal auf 80,305 Mrd. Euro, nach 78,478 Mrd. Euro im 3. Quartal 2024. Das leichte Umsatzplus in Höhe von 2,3 Prozent wusste durchaus zu gefallen. Der Ergebnisseite half die Umsatzsteigerung allerdings nicht; zu groß waren die Belastungen.

Der Volkswagen-Konzern verzeichnete ein operatives Ergebnis in Höhe von -1,299 Mrd. Euro. Noch im Vergleichszeitraum 2024 belief sich das operative Ergebnis auf + 2,833 Mrd. Euro. Entsprechend reduzierte sich die operative Umsatzrendite auf -1,6 Prozent im aktuellen Berichtszeitraum, nach +3,6 Prozent im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf -0,364 Mrd. Euro, nach +2,331 Mrd. Euro im 3. Quartal 2024. Nach Steuern wies VW einen Fehlbetrag in Höhe von -1,072 Mrd. Euro aus, nach +1,558 Mrd. Euro im 3. Quartal 2024.

Die Zahlen führten bereits zu den ersten Analystenkommentaren. So bestätigten die Analysten von JPMorgan ihr bisheriges Votum „neutral“ für die Aktie. Das Kursziel für die Volkswagen Vz. sehen sie nach wie vor bei 110 Euro.

Zusammengefasst

Die Zahlen für das 3. Quartal 2025 waren nicht sonderlich berauschend, doch es hätte schlimmer kommen können. Die Reaktion auf die Zahlen fiel zurückhaltend aus. Das steigert die Spannung hinsichtlich der fragilen Charttechnik weiter. Die zentrale Frage lautet unverändert: Gelingt den VW Vz. ((WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039 | Ticker-Symbol: VOW3) die erfolgreiche Bodenbildung oder kommt es zu einer weiteren Abwärtswelle? Im Fokus steht unverändert der Kursbereich von 90 Euro / 88 Euro. Einen Rücksetzer unter die 88 Euro gilt es zu verhindern, anderenfalls könnte das weitere Abgaben in Richtung 80 Euro provozieren. Um das Chartbild zu stabilisieren und aufzuhellen, bedarf es eines Vorstoßes über die 95 Euro.

Bn-Redaktion/mt
