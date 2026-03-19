Anzeige
+++USA / Nevada / Sicherheit Während Kupfer zum Engpass wird, startet diese Aktie in Nevada die nächste große Explorationsphase+++
Vonovia

Milliarden-Deal soll Schulden senken 19.03.2026, 19:08 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Vonovia
© Symbolbild von Vonovia/Simon Bierwald
Vonovia konnte 2025 operativ deutlich wachsen, angetrieben durch steigende Mieten, Zusatzservices und Immobilienverkäufe. Gleichzeitig plant der Konzern milliardenschwere Verkäufe, um Schulden zu reduzieren und die Bilanz zu stärken. Trotz stabiler Geschäftszahlen belasten steigende Zinsen die Aktie und sorgen für Unsicherheit in der gesamten Immobilienbranche.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Vonovia 21,84 EUR -10,42 % Tradegate

Wachstumstreiber Miete und Services: Operatives Geschäft legt zu

Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia hat im vergangenen Jahr operativ deutlich zugelegt. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um 6,0 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro. Neben höheren Mieteinnahmen trugen insbesondere Zusatzleistungen rund um die Immobilie sowie Immobilienverkäufe zum Wachstum bei.

Die durchschnittliche monatliche Miete erhöhte sich 2025 auf 8,38 Euro pro Quadratmeter, ein Plus von 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig profitierte der Konzern von einer anhaltend hohen Nachfrage nach Wohnraum in Ballungsgebieten. Unter dem Strich erzielte Vonovia einen bereinigten Gewinn von 1,54 Milliarden Euro nach 1,46 Milliarden Euro im Vorjahr. Aktionäre sollen davon profitieren: Die Dividende wird um 2,5 Prozent auf 1,25 Euro je Aktie angehoben, künftig sollen 50 bis 60 Prozent des bereinigten Vorsteuergewinns ausgeschüttet werden.

Auch die Immobilienwerte zeigen eine Stabilisierung. Nach zwei schwierigen Jahren legten die Portfoliowerte 2025 auf vergleichbarer Basis um 1,8 Prozent zu, der Gesamtwert des Bestands stieg um 3 Prozent auf 84,4 Milliarden Euro. Insgesamt besaß Vonovia Ende 2025 rund 531.000 Wohnungen in Deutschland, Schweden und Österreich.

Schuldenabbau im Fokus: Milliardenverkäufe geplant

Trotz operativer Fortschritte bleibt die Bilanzstruktur ein zentrales Thema. Vorstandschef Luka Mucic, seit Januar im Amt, setzt auf beschleunigten Schuldenabbau. "Wir wollen das Wachstum beschleunigen, um zusätzlichen Wert zu schaffen", erklärte er, verwies jedoch gleichzeitig auf die Herausforderungen durch das veränderte Zinsumfeld.

Geplant sind Verkäufe von Vermögenswerten im Umfang von rund fünf Milliarden Euro. Etwa zwei Milliarden Euro sollen durch den Verkauf von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Immobilien wie Gewerbe- und Pflegeobjekten erlöst werden. Weitere rund 0,5 Milliarden Euro sind durch den Verkauf nicht-strategischer Beteiligungen vorgesehen. Ergänzend könnten zusätzliche Mittel aus dem Verkauf von Beständen aus dem Kerngeschäft generiert werden.

Ziel ist es, den Verschuldungsgrad (LTV) von 45,4 Prozent im Jahr 2025 auf etwa 40 Prozent bis Ende 2028 zu senken. Parallel will Vonovia das Privatisierungsgeschäft ausbauen: Künftig sollen jährlich 3.000 bis 3.500 Wohnungen verkauft werden, nach rund 2.300 Einheiten im Jahr 2025. Gleichzeitig investiert das Unternehmen weiter in Neubauprojekte und sieht langfristig ein Potenzial von 65.000 zusätzlichen Wohnungen auf eigenen Grundstücken.

Zinsanstieg belastet Branche: Aktie im Sinkflug

An der Börse überwiegen dennoch die Risiken. Die Vonovia-Aktie verlor zeitweise 9,64 Prozent auf 22,22 Euro und bildete damit das Schlusslicht im DAX. Hintergrund ist vor allem der erneute Anstieg der Kapitalmarktzinsen, der die gesamte Immobilienbranche unter Druck setzt.

Analyst Neil Green von JPMorgan verweist auf steigende inflationäre Risiken im Zuge globaler Entwicklungen. Der sich verschärfende Konflikt im Nahen Osten hat die Energiepreise deutlich steigen lassen, Rohöl der Sorte Brent verteuerte sich zuletzt um 10 Prozent. In der Folge haben sich die Erwartungen an Zinssenkungen deutlich abgeschwächt, teilweise wird sogar wieder über Zinserhöhungen diskutiert.

"Die globalen Ereignisse lassen die inflationären Risiken - und damit die Renditen - steigen", so Green. Höhere Zinsen verteuern die Refinanzierung, erschweren kreditfinanzierte Zukäufe und belasten zugleich den Immobilienverkauf, da auch potenzielle Käufer höhere Finanzierungskosten tragen müssen. Entsprechend gerieten neben Vonovia auch andere Branchentitel wie LEG Immobilien, TAG Immobilien und Deutsche Wohnen unter Druck.

Trotz des schwierigen Umfelds bleibt Berenberg optimistisch und bestätigt die Einstufung "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro. Analyst Kai Klose sieht insbesondere in der geplanten Reduzierung des Verschuldungsgrads bis 2028 einen positiven Impuls.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MN4HG9
Ask: 0,00
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MN4HG9. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Vonovia auf 'Buy' - Ziel 38 Euro Hauptdiskussion
2 Steinmeier beginnt Lateinamerika-Reise in Panama Hauptdiskussion
3 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
4 Hochrechnung: Volksabstimmung zu Rundfunkbeitrag gescheitert Hauptdiskussion
5 Eurozone: Wirtschaft wächst im Herbst schwächer als erwartet Hauptdiskussion
6 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil - Trump will Straße von Hormus sichern Hauptdiskussion
7 Trump: Irans Raketen hätten schon bald USA treffen können Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Apple enthüllt Mega-Deal: MotionVFX verändert alles

18:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nasdaq öffnet die Tür:: SEC erlaubt tokenisierte Aktien – warum …

14:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Kriegsangst treibt Märkte – Börsenbetreiber profitieren …

13:32 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Trotz Gegenwind: VW sendet unerwartetes Signal an die Belegschaft…

13:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Analysten setzen neues Signal für den Industriekonzern: Siemens-…

13:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Preise für Gold und Silber brechen dramatisch ein: Nicht Barrick …

12:04 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax schwer angezählt: RWE als Fels in der Brandung

10:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Micron Technology mit starken Zahlen: Aktie tut sich dennoch schwer…

8:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer