VW ersetzt Nvidia

Was der Schwenk auf lokale Chips für die Aktien bedeutet 17.03.2026, 21:06 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild VW
© Bild von John R Perry auf Pixabay
Volkswagen treibt die Loslösung von westlichen Zuliefererketten im wichtigsten Absatzmarkt China massiv voran. Durch eine vertiefte Partnerschaft mit dem chinesischen Elektroauto-Hersteller XPeng setzt VW künftig auf lokale Hochleistungschips statt auf Lösungen von Nvidia. Dieser Schritt zielt auf eine drastische Kostensenkung ab und soll die Wettbewerbsfähigkeit sichern.
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Name Aktuell Diff. Börse
Volkswagen 90,38 EUR +0,64 % L&S Exchange
NVIDIA 157,81 EUR -0,60 % Baader Bank
XPeng ADR 16,63 EUR -4,45 % Lang & Schwarz

Die neue Architektur: In China für China
Der Kern der Nachricht ist die Integration der von XPeng entwickelten elektronischen Fahrzeugarchitektur in die neuen Volkswagen-Modelle für den chinesischen Markt. Das erste Modell dieser neuen Generation markiert das Ende der Abhängigkeit von Nvidias Drive-Plattform in dieser Region. Stattdessen nutzt VW nun spezialisierte lokale Halbleiter wie den Turing-Chip.

Diese strategische Neuausrichtung bietet Volkswagen signifikante ökonomische Vorteile. Durch die neue Architektur lassen sich die Kosten für elektronische Komponenten und Steuergeräte um bis zu 40 Prozent reduzieren. Gleichzeitig verkürzen sich die Entwicklungszeiten für neue Modelle um rund 30 Prozent, was im extrem dynamischen chinesischen Wettbewerbsumfeld überlebenswichtig ist. Zudem sind die lokalen Chips besser auf die spezifischen chinesischen Software-Systeme und Anwendungen für künstliche Intelligenz optimiert, was die Passgenauigkeit der Fahrzeuge für den Endkunden erhöht.

Nvidia unter Druck: Ein Riss im Wachstumsmarkt
Für Nvidia ist die Entscheidung von Volkswagen ein deutliches Warnsignal. Bisher war der US-Konzern der unangefochtene Marktführer für Rechenpower in autonomen Fahrzeugen. Wenn nun einer der weltweit größten Automobilhersteller beginnt, Nvidia-Produkte durch lokale chinesische Konkurrenz zu ersetzen, könnte dies eine Kettenreaktion auslösen. Da Nvidia ohnehin mit strikten Exportbeschränkungen für Hochleistungschips nach China kämpft, droht dem Unternehmen der schleichende Verlust eines seiner wichtigsten Zukunftsmärkte im Bereich der Automobil-KI.

Einordnung für Anleger
Volkswagen:
Die Aktie profitiert von der Aussicht auf stabilere Margen im China-Geschäft. Durch die radikale Kostensenkung kann VW den Preiskampf gegen lokale Rivalen besser aufnehmen. Allerdings steigt durch diese Strategie die Abhängigkeit vom dortigen Markt und von der politischen Lage in Peking weiter an.

Nvidia:
Für Nvidia-Aktionäre ist die Meldung kein Grund zur Panik, da das Geschäft mit Rechenzentren weiterhin den Löwenanteil der Gewinne liefert. Es zeigt jedoch, dass Nvidia im Automobilsektor in China keine Monopolstellung mehr innehat. Der Wettbewerb durch leistungsstarke lokale Chip-Entwickler nimmt schneller zu als von vielen Analysten erwartet.

Fazit
Volkswagen gewinnt durch diesen Schritt operative Schlagkraft und Flexibilität zurück. Nvidia verliert einen prestigeträchtigen Großkunden im Fernost-Automobilmarkt. Anleger müssen bei beiden Werten die Spannungen zwischen den USA und China als wesentlichen Risikofaktor im Auge behalten.

Bn-Redaktion/js
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