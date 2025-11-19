Anzeige
Wall-Street-Beben vor Nvidia-Zahlen

Die US-Aktienmärkte haben nach mehreren schwachen Tagen eine Pause eingelegt. Große Tech-Werte sorgten für leichte Entspannung, doch die Stimmung bleibt angespannt. Im Mittelpunkt steht Nvidia, dessen anstehende Zahlen die Richtung für den gesamten Markt vorgeben könnten.
Börsen stabilisieren sich vorsichtig

Nach vier Tagen mit Verlusten zeigten sich S&P 500 und Nasdaq 100 im frühen Handel fester. Besonders die großen Tech-Konzerne trugen zur Stabilisierung bei. Ein Index der bekanntesten Mega-Cap-Werte legte ebenfalls zu und gab dem Markt Rückhalt.

Nvidia erholte sich vor Veröffentlichung der Ergebnisse leicht, nachdem die Aktie zuvor spürbare Rückgänge verzeichnet hatte. Viele Anleger warten ab, ob der KI-Spezialist die hohen Erwartungen erfüllen kann.

Nvidia rückt in den Mittelpunkt

Marktbeobachter sprechen von einer entscheidenden Woche für die Wall Street. Die Veröffentlichung der Nvidia-Zahlen gilt als wichtigstes Ereignis, da der Konzern mittlerweile eine enorme Marktbedeutung hat. Eine überzeugende Bilanz könnte die jüngste Schwächephase am Gesamtmarkt abfedern. Sollte Nvidia jedoch enttäuschen, erwarten Trader deutliche Kursausschläge nach unten.

Analysten rechnen mit starken Bewegungen, da Optionen auf den Wert bereits große Schwankungen einpreisen. Der Ausgang könnte daher auch für andere Technologieaktien und risikoreichere Anlageklassen richtungsweisend sein.

Bewegung bei Konsumwerten

Abseits des Tech-Sektors gab es gemischte Signale aus dem US-Einzelhandel. Target geriet unter Druck, nachdem das Unternehmen seine Gewinnprognose senkte. Lowe’s konnte hingegen überraschen: Der Konzern berichtete unerwartet starke Ergebnisse, unterstützt durch steigende Onlinebestellungen und eine erhöhte Nachfrage aus dem professionellen Handwerksbereich.

Konjunkturdaten als Zusatzfaktor

Neben dem Nvidia-Bericht stehen weitere Impulse bevor. Der lang erwartete US-Arbeitsmarktbericht liefert neue Hinweise auf die wirtschaftliche Lage, nachdem er wegen eines Regierungsstillstands verspätet erscheint. Auch das Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung dürfte aufmerksam verfolgt werden, da es zusätzliche Hinweise zur zukünftigen Zinspolitik geben könnte.

Bn-Redaktion/js
