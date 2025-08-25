Was das für Anleger bedeutet:
Alset AI holt zwei Schwergewichte in den Vorstand
Anzeige
Wall Street gespalten

Überbewertet oder unterschätzt? Palantir im Check 25.08.2025, 12:47 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Wall Street gespalten: Überbewertet oder unterschätzt? Palantir im Check
© Bild von Cory Doctorow auf Flickr
Die Aktie von Palantir Technologies wird derzeit bei 133 EUR gehandelt und zählt damit zu den meistdiskutierten Werten im Technologiesektor. Während die Begeisterung für Künstliche Intelligenz (KI) die Bewertung in die Höhe getrieben hat, mehren sich Stimmen, die vor einer Überhitzung warnen. Zwischen beeindruckenden Quartalszahlen, Insiderverkäufen und Zweifeln an der Nachhaltigkeit des Wachstums bewegt sich Palantir auf einem schmalen Grat.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Palantir 133,73 EUR -1,84 % Lang & Schwarz

Starke Quartalszahlen als Kurstreiber

Im zweiten Quartal 2025 überraschte Palantir mit einem Umsatz von 678 Millionen USD, ein Plus von rund 19 % gegenüber dem Vorjahr. Besonders stark entwickelte sich das Geschäft mit KI-gestützten Plattformen, die inzwischen fast 35 % der Konzernumsätze ausmachen. Der Nettogewinn lag bei 89 Millionen USD, womit Palantir seine Profitabilität weiter ausbauen konnte. Die Aktie reagierte unmittelbar nach den Zahlen mit einem Kurssprung von +4,5 %.

Bewertung sorgt für Skepsis

Trotz der soliden Ergebnisse steht die Bewertung im Zentrum der Diskussion. Mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von über 80 liegt Palantir deutlich über den Multiples etablierter Tech-Unternehmen wie Microsoft (KGV ~30) oder Salesforce (KGV ~35).
Analysten von Wall Street bezeichnen die Aktie deshalb zunehmend als „überteuert“ und ziehen Parallelen zur Dotcom-Phase Anfang der 2000er. Ein jüngst veröffentlichter Bericht sprach sogar von einer „AI-getriebenen Übertreibung“.

Insiderverkäufe verstärken Zweifel

Für zusätzliche Nervosität sorgen massive Insiderverkäufe. Mehrere Top-Manager, darunter auch CEO Alex Karp, haben im laufenden Jahr Aktienpakete im Wert von über 200 Millionen USD abgestoßen. Befürworter sehen darin normale Gewinnmitnahmen nach Kursanstiegen, Kritiker hingegen werten es als Signal mangelnden Vertrauens in eine Fortsetzung der Rallye. Anleger fragen sich, ob Insider womöglich bessere Einblicke in die kurz- bis mittelfristigen Aussichten haben.

Starkes Optionsinteresse

Parallel dazu stieg das Optionsvolumen rund um Palantir-Aktien deutlich an. Laut StreetInsider gehört PLTR derzeit zu den fünf am meisten gehandelten Optionswerten. Dies deutet auf eine erhöhte Spekulationsbereitschaft hin, verstärkt aber auch die Volatilität. Die Schwankungsbreite der Aktie liegt derzeit bei knapp 7 % pro Woche, ein Wert, der für ein etabliertes Tech-Unternehmen ungewöhnlich hoch ist.

Langfristige Perspektiven

Auf der operativen Seite bleibt Palantir stark positioniert. Der Ausbau der Zusammenarbeit mit US-Behörden und europäischen Regierungen sorgt für stabile Grundumsätze. Zudem wächst der kommerzielle Bereich, insbesondere in den Sektoren Finanzen und Gesundheitswesen. Analysten verweisen auf die einzigartige Marktstellung: Palantir ist einer der wenigen Anbieter, die KI-Lösungen in sicherheitskritischen Bereichen etabliert haben.

Das Dilemma für Anleger

Für Investoren ergibt sich damit ein zwiespältiges Bild. Einerseits liefert Palantir solide Zahlen, eine starke Marktstellung und Zukunftsfantasie durch KI. Andererseits bleibt die Bewertung extrem ambitioniert, während Insiderverkäufe und steigende Skepsis an der Wall Street Fragen aufwerfen.

Community-Stimmung

Im Forum herrscht lebhafte Diskussion. Viele Nutzer feiern die jüngsten Quartalszahlen und sehen Palantir als „das Microsoft der KI-Ära“. Einige warnen jedoch eindringlich vor den Insiderverkäufen und vergleichen die Bewertung mit der Dotcom-Blase.
Besonders häufig taucht die Frage auf, ob der aktuelle Kurs von 133 EUR gerechtfertigt ist oder ob eine Korrektur unvermeidlich bleibt. Optimisten betonen, dass Palantir im KI-Markt unverzichtbar ist – Skeptiker raten zu Gewinnmitnahmen.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MM2U1Z
Ask: 0,71
Hebel: 18
mit starkem Hebel
MM2JBW
Ask: 2,67
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MM2U1Z MM2JBW. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
2 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
3 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
4 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
5 OTS: AAMG / Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg ... Hauptdiskussion
6 Novo Nordisk nach Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse? Hauptdiskussion
7 EQS-AFR: Altech Advanced Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Nordex: Herber Schlag ins Kontor

13:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Neue Bestellungen für NIO: Kursrallye dank SUV-Erfolg

12:04 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax stolpert in die neue Handelswoche: Commerzbank – UniCredit lä…

11:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

RWE: Kommt das frische Kaufsignal?

10:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Powell lässt Gold und Silber von der Kette: Newmont mit unfassbarem…

Gestern 7:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Ausblick auf die Handelswoche: Allianz schnuppert an Mega-…

Gestern 7:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TUI-Dividende in Sicht? Aktie lockt mit Gewinnausschüttung

Samstag 14:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Intel: US-Regierung übernimmt Anteile am Chip-Riesen

Samstag 14:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer