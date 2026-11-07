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War es das jetzt mit der Jahresendrallye im DAX?

Bayer beendet spektakuläre Handelswoche nahe Jahreshoch 07.11.2026, 09:11 Uhr Jetzt kommentieren: 0

War es das jetzt mit der Jahresendrallye im DAX? Bayer beendet spektakuläre Handelswoche nahe Jahreshoch
AI MODIFIED
© Börsennews / SB
Was war das für eine Handelswoche! Der DAX musste am Freitag herbe Kursverluste hinnehmen. Der schwache Wochenausklag lässt die vorherige Rekordjagd fast in Vergessenheit geraten. Dabei geriet der deutsche Leitindex zwischenzeitlich außer Rand und Band. Der eine oder andere Marktakteur dürfte noch am Donnerstag vom baldigen Erreichen die 27.000er Marke „geträumt“ haben. Doch im späten Donnerstagshandel und im Freitagshandel bröckelte die Herrlichkeit. Der Wochenschluss im Bereich von 25.700 Punkten wirft so einige Fragen auf – unter anderem die Frage, ob es das bereits mit der Jahresendrallye im DAX gewesen ist.
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Name Aktuell Diff. Börse
DAX 25.697,00 PKT +0,07 % Lang & Schwarz
Bayer 55,31 EUR +0,09 % Lang & Schwarz
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Ausverkauf im Technologiesektor belastet auch den DAX

Der Ausverkauf im US-Technologiesektor hinterließ auch im DAX seine Spuren. In den USA brachen die Aktienkurse der Tech-Unternehmen reihenweise ein. Vor allem Aktien mit KI-Bezug leiden gegenwärtig. Neben einigen enttäuschenden Quartalsberichten und Ausblicken sorgt vor allem die Angst vor einer strengeren Regulierung des Sektors durch die Politik nach dem Wahlerfolg der Demokraten bei den Midterms für eine Belastung.

US-Arbeitsmarktbericht setzt die Zinsangst wieder auf die Tagesordnung

Am Freitag wurde der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober veröffentlicht. Die Arbeitsmarktzahlen fielen sehr stark aus. Das schürte erneut die Sorgen, dass die Fed im Dezember an der Zinsschraube drehen könnte.

DAX-Wochenschluss unterhalb von 25.700 Punkten ist ein Warnzeichen

Der DAX brauchte nicht einmal zwei komplette Handelstage, um von seinen neu markierten Hoch bei 26.700 Punkten satte 1.000 Punkte abzugeben. Das Hoch thront nun eindrucksvoll über dem Kursverlauf des Index. Und es könnte das zweite einer potenziellen Doppeltopformation sein. Das erste wurde im August dieses Jahres im Bereich von 26.650 Punkten ausgebildet.  Aus charttechnischer Sicht darf es für den nun nicht unter die Zone 25.000 / 24.830 Punkte gehen, anderenfalls könnte sich das Doppeltop vervollständigen und seine aus bullischer Sicht „unschöne“ Wirkung entfalten.

Chartanalyse zur Aktie von Bayer

Bayer beendet spektakuläre Handelswoche nahe Jahreshoch

Während andere DAX-Titel ab Donnerstag ordentlich Federn lassen mussten, gehört die Bayer-Aktie (WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker-Symbol: BAYN) hingegen zu den DAX-Werten, die in beeindruckender Robustheit die Woche beendeten.

Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zur Bayer-Aktie am 2. November lief die Aktie auf den zentralen Widerstandsbereich 50 / 51 Euro zu. Der Ausbruch gelang. Nicht zuletzt machten die starken Zahlen respektive der starke Ausblick der Bayer-Aktie Beine. Die Dynamik nahm zu und so stellte auch das bis dato gültige 52-Wochen-Hoch bei 53,8 Euro keine allzu große Hürde für die Bayer-Aktie dar. Der Wochenschluss oberhalb von 55 Euro hat den Ausbruch auf ein neues 52-Wochen-Hoch manifestiert. Eine Bewegung auf 60 Euro und darüber hinaus sollte nun nicht überraschen. Unter die 50 Euro sollte es indes nicht mehr gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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