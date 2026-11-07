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Arm Holdings nach Zahlendebakel

Sind das jetzt schon Kaufkurse? 07.11.2026, 09:06 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Arm Holdings nach Zahlendebakel: Sind das jetzt schon Kaufkurse?
AI MODIFIED
© Bild: istockphoto.com/Sundry Photography
Die Quartalsberichtssaison lief in den letzten Tagen unvermindert weiter. Vor allem die Finanzergebnisse der Technologiekonzerne lieferten jede Menge Gesprächsstoff. Zuletzt häuften sich allerdings die Enttäuschungen. Und auch der britische Chipdesigner Arm Holdings wusste nicht vollends zu überzeugen, obgleich die Zahlen auf den ersten Blick recht robust ausfielen. Die Briten waren ein Beispiel dafür, dass gut nicht immer gut genug ist – vor allem in nervösen Börsenphasen.
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Arm Holdings – Ergebnisse für das 2. Quartal 2027

Arm Holdings legte die Finanzergebnisse für das 2 .Quartal (3-Monats-Zeitraum zum 30. September 2026) des Geschäftsjahres 2027 vor. Das Unternehmen veröffentlichte für den Berichtszeitraum einen Umsatz in Höhe von 1,443 Mrd. US-Dollar, nach 1,135 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Arm Holdings übertraf damit die eigene Prognose und auch den Erwartungen des Marktes wurde man mit dem Plus von 27 Prozent gerecht, doch der Funke wollte nicht überspringen.

Die Ergebnisseite war durchwachsen. Arm Holdings vermeldete einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 130  Mio. US-Dollar (entspricht einem EPS (earnings per share) in Höhe von 0,12 US-Dollar), nach 238 Mio. US-Dollar (EPS 0,22 US-Dollar) im 2. Quartal des Geschäftsjahres 2026. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn (non-GAAP) wurde vom Chipdesigner mit 566 Mio. US-Dollar vermeldet. Das EPS lag entsprechend bei 0,52 US-Dollar. Im Vergleichsquartal belief sich der um Sondereffekte bereinigte Gewinn auf 417 Mio. US-Dollar (EPS von 0,39 US-Dollar). Problematisch entwickelte sich der wichtige free cash flow (non-GAAP). Dieser ging im aktuellen Berichtszeitraum auf 110 Mio. US-Dollar zurück, nach 411 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal.

Chartanalyse

Ausblick auf das laufende Quartal

Arm Holdings erwartet für das laufende 3. Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Umsatz in einer Spanne von 1,49 Mrd. US-Dollar bis 1,59 Mrd. US-Dollar. Das EPS (non-GAAP) wird zwischen 0,52 US-Dollar und 0,60 US-Dollar prognostiziert.

Zusammengefasst

Die Arm-Aktie (WKN: A3EUCD | ISIN: US0420682058 | Ticker-Symbol: O9T) steht gewaltig unter Druck. Der Rücksetzer unter die 200 US-Dollar hat ein weiteres Verkaufssignal ausgelöst, das noch immer seine Wirkung entfaltet. Eine Bewegung auf 150 US-Dollar scheint unausweichlich. Doch selbst ein Test der 100 US-Dollar ist nicht auszuschließen. Die Aktie ist stark überverkauft, sodass jederzeit auch mit temporären Erholungsversuchen gerechnet werden muss. Um das Chartbild zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 200 US-Dollar.

Bn-Redaktion/mt
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