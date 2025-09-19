Anzeige
19.09.2025, 10:33 Uhr

Wie geht es mit Gold nach dem Fed-Termin weiter? Barrick, Newmont & Co. vor richtungsweisenden Tagen
© KI-Illustration
Wie geht es mit Gold nach dem Fed-Termin vom Mittwoch weiter? Die erste Reaktion des Edelmetalls auf die Leitzinsentscheidung und die Projektionen der Fed ließ zunächst nicht viel Gutes erwarten. Doch der Staub scheint sich bereits gelegt zu haben.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Newmont Corporation 66,84 EUR +0,66 % Baader Bank
Gold 3.657,37 USD +0,31 % TTMzero RT (USD)

Gold nach der Fed zunächst unter Druck, aber

Obgleich die Fed dem Goldsektor genau das lieferte, was dieser gern „hören“ wollte, ging es für den Goldpreis zunächst nach unten. Leitzinssenkung im September und die Aussicht auf weitere Zinssenkungen noch in 2025 – es hätte nicht viel besser kommen können. Die erste Reaktion fiel dennoch negativ aus. Angesichts des sehr exponierten Preisniveaus wurde der Fed-Termin trotz positiver Ergebnisse offenkundig zum Anlass genommen, Gewinne – und von denen gab es in den letzten Wochen ja reichlich – mitzunehmen. 

Da sich an den langfristig exzellenten Perspektiven nichts geändert hat, sollte es nicht überraschen, wenn der Goldpreis bald wieder seine Rekordjagd aufnehmen und über die 3.700 US-Dollar vorstoßen kann. Aus charttechnischer Sicht ist oberhalb von 3.430 US-Dollar ohnehin noch alles im grünen Bereich. Zudem kommt bislang weder vom Anleihe- noch vom Devisenmarkt Druck. 

Mit dem Fed-Termin kam jedoch nicht nur der Goldpreis auf den Prüfstand. Gleichzeitig standen die Aktien der Goldproduzenten im Fokus. Diese sind in den letzten Wochen massiv nach oben geschossen und wiesen damit zum Teil beachtliche Fallhöhen auf. Wie könnte es nun mit Barrick, Newmont & Co. weitergehen?

Newmont Corporation Aktienchart

Gold- und Kupferproduzent Newmont im Fokus

Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle war die Aktie des Gold- und Kupferproduzent Newmont (WKN: 853823 | ISIN: US6516391066 | Ticker-Symbol: NMM) gerade im Begriff, den markanten Widerstand um 75 US-Dollar aufzubrechen. 

In der Folgezeit ging es für die Aktie noch auf 80 US-Dollar; dem haussierenden Goldpreis sei Dank. Die 80 US-Dollar stellten sich aber zunächst als eine zu große Herausforderung dar. Nach der Rallye fehlte Newmont die Kraft, den entscheidenden Vorstoß zu lancieren. Gewinnmitnahmen machen der Aktie in diesen Tagen zu schaffen. Im besten Fall spielen sich diese oberhalb von 75 US-Dollar ab. Sollte es hingegen unter die 70 US-Dollar gehen, würde eine Neubewertung notwendig werden. Ein Vorstoß über die 80 US-Dollar würde hingegen die Tür in Richtung 100 US-Dollar aufstoßen. 

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
