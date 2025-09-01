Xiaomi mit Absatzrekorden

Aktie zieht an 01.09.2025, 10:54 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Xiaomi mit Absatzrekorden: Aktie zieht an
© Symbolbild von Kārlis Dambrāns auf Flickr
Die Aktie von Xiaomi notiert aktuell bei 5,904 EUR. Der chinesische Tech-Konzern, lange Zeit vor allem als Smartphone-Hersteller bekannt, schreibt nun mit seinem Elektroauto-Geschäft Schlagzeilen. Die jüngsten Absatzzahlen zeigen, dass Xiaomi nicht nur in der Unterhaltungselektronik, sondern auch in der Elektromobilität Fuß gefasst hat – und Anlegern damit neue Perspektiven bietet.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Xiaomi 5,881 EUR +0,87 % Tradegate

Rekordabsätze bei Elektroautos

Xiaomi hat im Juli und August 2025 jeweils über 30.000 Elektrofahrzeuge ausgeliefert – ein Meilenstein, den das Unternehmen zwei Monate in Folge erreichte. Damit gehört Xiaomi nun zu den wachstumsstärksten EV-Anbietern Chinas, wo es sich gegen Platzhirsche wie Tesla, BYD und XPeng behaupten muss. Das Modell „SU7“ wurde dabei zum Bestseller und gilt als ernstzunehmender Herausforderer in der Mittelklasse.

Smartphone-Geschäft bleibt stabil

Während das EV-Segment aktuell im Fokus steht, liefert auch das Kerngeschäft solide Zahlen. Im zweiten Quartal 2025 setzte Xiaomi 16,2 Milliarden USD um – ein Plus von 8 % im Vergleich zum Vorjahr. Besonders die Premium-Modelle wie das Xiaomi 14 Ultra fanden regen Absatz. Damit gelingt dem Konzern der Spagat zwischen klassischem Smartphone-Geschäft und der kapitalintensiven Expansion in den Automobilsektor.

Marktdynamik in China

Der chinesische EV-Markt bleibt hart umkämpft. Während Tesla im Juli 40 % Absatzrückgänge verzeichnete, konnten sowohl Xiaomi als auch XPeng deutliche Zuwächse erzielen. Branchenanalysten sehen in Xiaomis Strategie – wettbewerbsfähige Preise kombiniert mit starker Integration in das bestehende Tech-Ökosystem – einen klaren Vorteil. Viele Kunden schätzen die Möglichkeit, Smartphones, Wearables und Fahrzeuge in einer digitalen Umgebung zu vernetzen.

Rechtliche Risiken im Blick

Allerdings gibt es auch Gegenwind. Berichten zufolge prüft Xiaomi aktuell eine rechtliche Auseinandersetzung mit Apple und Samsung wegen angeblicher Patentverletzungen im Bereich Display-Technologien. Solche Konflikte könnten zusätzliche Kosten verursachen und die Expansion belasten, wenngleich die meisten Experten dem Konzern gute Chancen einräumen, diese Streitigkeiten ohne gravierende Folgen zu überstehen.

Kursentwicklung und Bewertung

Mit 5,904 EUR liegt die Aktie knapp unter ihrem 6-Euro-Jahreshoch. Seit Jahresbeginn hat der Kurs rund 27 % zugelegt, womit Xiaomi deutlich besser abschneidet als viele andere chinesische Tech-Aktien, die unter geopolitischem Druck leiden. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 18, was im Vergleich zu westlichen Konkurrenten günstig erscheint. Anleger sehen darin ein Signal für weiteres Aufwärtspotenzial, sofern die EV-Sparte nachhaltig profitabel wird.

Langfristige Aussichten

Die mittelfristige Strategie ist ambitioniert: Xiaomi will bis 2030 zu den Top-5-EV-Herstellern weltweit gehören. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen jährlich über 1 Million Fahrzeuge produziert werden. In Kombination mit dem stabilen Smartphone-Geschäft könnte Xiaomi zu einem der diversifiziertesten Tech-Konzerne Asiens avancieren.

Community-Stimmung

In den Foren überwiegt Optimismus. Viele Anleger betonen, dass Xiaomi „nicht nur ein Handyhersteller“ sei, sondern mit EVs eine zweite Wachstumsstory aufgebaut habe. Ein Nutzer schrieb: „5,90 € ist ein Geschenk – wenn die Autos weiter so laufen, sehen wir bald zweistellige Kurse.“ Andere bleiben skeptisch: „China ist ein Haifischbecken, Konkurrenz von BYD und Tesla darf man nicht unterschätzen.“
Insgesamt dominiert Zuversicht, auch wenn geopolitische Risiken weiterhin auf dem Radar bleiben.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
2 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
3 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
4 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
5 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
6 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
7 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
US-Staat wird Großinvestor bei Intel: Rettung oder Neubeginn?

11:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax startet robust in den September: Commerzbank – Ist eine neue …

11:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Siemens stärkt Profil: Neue Impulse im Energiebereich

11:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rekordaufträge prallen auf Börsenskepsis: Siemens Energy Aktie …

Gestern 17:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Alibaba überrascht mit neuer Plattform und KI-Dynamik: Alibaba-…

Gestern 16:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Amazon schliesst Vorzeigeprojekt fuer Industrieueberwachung: Amazon …

Gestern 13:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Abseits von Barrick und Newmont: Dieser Gold-Silberproduzent …

Gestern 10:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax bangt vor dem September. Ausblick auf die neue Woche

Gestern 8:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer