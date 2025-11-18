XPeng Motors – Ausblick schürt neue Zweifel am Tesla-Rivalen

XPeng Aktie bricht ein nach Quartalszahlen, Anleger reagieren auf enttäuschende Prognose 18.11.2025, 13:25 Uhr Jetzt kommentieren: 0

XPeng Motors – Ausblick schürt neue Zweifel am Tesla-Rivalen: XPeng Aktie bricht ein nach Quartalszahlen, Anleger reagieren auf enttäuschende Prognose
© Symbolbild von Pixabay
Trotz wachsender Auslieferungen und sinkender Verluste im dritten Quartal zeigt der chinesische Elektroautohersteller XPeng eine schwache Prognose für das Jahresende. Die Aktie verliert in Hongkong deutlich an Wert.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BYD 10,72 EUR -2,46 % L&S Exchange
NIO 6,020 USD -0,95 % TTMzero RT (USD)
Tesla 348,65 EUR -1,23 % Lang & Schwarz
XPeng ADR 22,18 USD -2,20 % TTMzero RT (USD)

Solide Zahlen, doch schwache Prognose belastet

XPeng steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2025 auf rund 20 Milliarden Renminbi und lieferte 116007 Fahrzeuge aus. Damit lag das Wachstum der Fahrzeugauslieferungen bei 149 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Nettoverlust verringerte sich deutlich auf knapp 381 Millionen Renminbi nach über 1,8 Milliarden im Vorjahreszeitraum.

Für das vierte Quartal rechnet das Unternehmen allerdings nur mit einem Umsatz zwischen 21,5 und 23 Milliarden Renminbi. Analysten hatten im Vorfeld mit etwa 26 Milliarden gerechnet. Diese Diskrepanz verunsichert die Anleger und führte zu einem kräftigen Kursrückgang der Aktie in Hongkong.

Margendruck und Konkurrenz setzen XPeng zu

XPeng befindet sich in einem hochkompetitiven Marktumfeld mit intensiven Preiswettbewerben. Besonders die Konkurrenz durch Tesla, NIO und BYD wirkt sich auf die Margenentwicklung aus. Zwar konnte XPeng operative Fortschritte verbuchen, doch die konservative Prognose deutet auf Zurückhaltung angesichts des anhaltenden Margendrucks hin.

Zudem konzentriert sich XPeng aktuell verstärkt auf günstigere Fahrzeugmodelle wie das neue Modell Mona M03. Gleichzeitig wird weniger in hochentwickelte autonome Fahrtechnologien investiert. Das könnte sich langfristig auf das Markenimage im Premiumsegment auswirken.

Hoffnung auf Gewinnschwelle bleibt bestehen

Trotz aller Herausforderungen hält XPeng am Ziel fest, im vierten Quartal operativ die Gewinnschwelle zu erreichen. Ob das bei gleichzeitiger Margenverbesserung und Umsatzsteigerung gelingt, bleibt jedoch unklar. Die Marktbedingungen in China bleiben schwierig, besonders im direkten Vergleich mit den großen Wettbewerbern des Segments. Gelingt XPeng der Turnaround noch im laufenden Jahr, oder droht der Ausblick zum Wendepunkt im Vertrauensverhältnis mit den Investoren zu werden?

Bn-Redaktion/jh
