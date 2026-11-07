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Zalando

Spektakulärer Wandel gelingt! 07.11.2026, 15:44 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Zalando
AI MODIFIED
© Midjourney
Trotz starker Impulse aus dem Firmenkundengeschäft und ambitionierten Plänen für künstliche Intelligenz steht die Aktie des Modekonzerns weiter unter Beobachtung. Das Management setzt verstärkt auf den Wandel vom reinen Online-Händler zum breiter aufgestellten Technologieanbieter.
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B2B-Sparte entwickelt sich zum Ertragsbringer

Im abgelaufenen Jahresviertel zeigte sich bei Zalando eine deutliche Verschiebung der Gewinndynamik. Während das klassische Endkundengeschäft von leichten Einbußen beim operativen Ergebnis geprägt war, entwickelte sich das Firmenkundengeschäft zum wesentlichen Ertragsmotor.

Durch eine deutliche Steigerung der Marge in diesem Segment unterstrich der Konzern die wachsende Bedeutung des B2B-Bereichs. Effizienzgewinne in der Logistik sowie Synergien aus der Einbindung von Branchenpartnern unterstützten das Gesamtergebnis zusätzlich und stärken die operative Basis nachhaltig.


Neue Horizonte durch intelligente Assistenz

Um sich zukunftssicher aufzustellen, treibt das Unternehmen die Erweiterung seines Plattformangebots konsequent voran. Über ein neues Format sollen künftig auch Sortimente von Partner-Shops auf der eigenen Plattform sichtbar gemacht werden, die nicht direkt über den eigenen Bestand vertrieben werden. Dies eröffnet völlig neue Möglichkeiten für die Interaktion mit Kundinnen und Kunden.

Ergänzend dazu soll ab den kommenden Jahren ein digitaler Assistent auf Basis künstlicher Intelligenz Transaktionen eigenständig für Nutzer abwickeln. Damit richtet sich das Geschäftsmodell verstärkt auf Einnahmen durch Plattformgebühren und technologische Dienstleistungen aus, was dem Konzern neue Kundengruppen erschließen und zusätzliche Marktanteile sichern könnte.


Strategische Initiativen und internationaler Auftritt

Neben den technologischen Vorstößen baut das Unternehmen seine internationale Präsenz in der Modebranche weiter aus. Die Verlegung eines renommierten Nachwuchspreises in die italienische Modemetropole Mailand soll dem Plattform-Ökosystem zusätzlichen Schwung verleihen und die Sichtbarkeit der Marke auf globaler Ebene festigen.


Jahresziele bestätigt – Anleger fokussiert

Das Management hält an seinen Jahreszielen fest und rechnet für das Gesamtjahr mit einer soliden Entwicklung bei Umsatz und Ergebnis. Auch geplante Investitionen sollen den langfristigen Wachstumskurs weiter festigen.

Dennoch zeigt der jüngste Kursverlauf an den Märkten, dass Investoren die Transformation erst noch nachhaltig bewertet sehen wollen. Ob der strategische Schwenk hin zu margenstärkeren Dienstleistungen die von vielen erhoffte Dynamik bringt, wird sich in den kommenden Quartalen zeigen.

Bn-Redaktion/js
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