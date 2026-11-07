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Vonovia droht der nächste schwere Rückschlag 07.11.2026, 16:07 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Vonovia
AI MODIFIED
© Vonovia/Simon Bierwald
Trotz schwächerer Barmittelzuflüsse und einer Anpassung der Jahresziele halten große Analysehäuser an ihren positiven Einschätzungen für den Immobilienriesen fest. Während das reine Mietgeschäft weiterhin solide zulegt, sorgen andere Sparten für spürbaren Gegenwind.
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Mietgeschäft sorgt für stabilen Ertrag

Im abgelaufenen Neunmonatszeitraum zeigte sich bei Vonovia ein zweigeteiltes Bild. Das operative Kerngeschäft mit der Vermietung erwies sich als verlässlicher Anker und verzeichnete ein solides organisches Wachstum. Die hohe Nachfrage nach Wohnraum stützt die Ertragslage in diesem Bereich weiterhin nachhaltig.

Demgegenüber standen jedoch Herausforderungen in den verkaufsorientierten Segmenten des Konzerns. Dies führte dazu, dass das Vorsteuerergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht nachgab und der operative freie Cashflow spürbar unter Druck geriet.


Anpassung der Jahresziele und Analysten-Feedback

Reagierend auf die Entwicklung der ersten neun Monate präzisierte das Management den Ausblick für das Gesamtjahr. Während beim operativen Ergebnis das untere Ende der Zielspanne angestrebt wird, rechnet das Unternehmen beim freien Cashflow nun mit einem leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. Bei den Erträgen für die Aktionäre zeigt sich die Unternehmensführung hingegen zuversichtlicher und peilt die obere Hälfte der Zielmarke an.

Trotz der vorsichtigeren Töne zeigen sich führende Finanzinstitute unbeeindruckt. Sowohl JPMorgan als auch die Deutsche Bank bestätigten nach der Vorlage der Zahlen ihre positiven Kaufempfehlungen für die Aktie. Zwar wurden die Zielmarken von einzelnen Experten leicht korrigiert, das grundsätzliche Erholungspotenzial des Titels sehen die Analysten jedoch weiterhin als intakt an.


Anleger blicken auf die anstehende Roadshow

Am Markt sorgten die Nachrichten zuletzt für leichte Kursabschläge. Neben den Geschäftszahlen beeinflussten auch Diskussionen über die künftige Wohnungspolitik in der Bundeshauptstadt die Stimmung der Investoren.

Besondere Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die anstehende Investorenveranstaltung in Frankfurt. Anleger und Marktbeobachter erhoffen sich von den dortigen Präsentationen weitere Signale darüber, wie der Konzern die operativen Herausforderungen in den kommenden Quartalen meistern will.

Bn-Redaktion/js
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