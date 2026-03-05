Drohnenangriffe schockieren die Welt:
Zollrisiken und Währungsdruck belasten die Strategie des Sportartikelgiganten

Adidas enttäuscht mit Ausblick: Warum die Börse nervös reagiert 05.03.2026, 12:24 Uhr

Zollrisiken und Währungsdruck belasten die Strategie des Sportartikelgiganten: Adidas enttäuscht mit Ausblick: Warum die Börse nervös reagiert
© Symbolbild von Adidas
Die Aktie von Adidas geriet unter deutlichen Verkaufsdruck, nachdem der Sportartikelkonzern seine Ergebnisziele für das Jahr 2026 vorgestellt hat. Die Prognose blieb spürbar hinter den Erwartungen der Analysten zurück und wirft neue Fragen zur Dynamik der Markenerneuerung auf.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
adidas 147,45 EUR +4,13 % Tradegate
Anta Sports Products 78,17 HKD -3,03 % TTMzero RT
Lululemon Athletica 149,13 EUR +0,12 % Baader Bank
Nike (B) 50,59 EUR +0,29 % Lang & Schwarz
Under Armour Registered (A) 5,803 EUR -1,98 % Lang & Schwarz

Prognose sorgt für Enttäuschung

Adidas peilt für das Jahr 2026 ein Betriebsergebnis von rund 2,3 Milliarden Euro an. Nach den Turbulenzen der vergangenen Jahre würde dies zwar eine deutliche Verbesserung darstellen, doch Analysten hatten im Vorfeld mit einer höheren Profitabilität gerechnet. Entsprechend kritisch fiel die Reaktion der Börse aus.

Der Markt hatte darauf gesetzt, dass die laufende Transformation des Konzerns schneller zu steigenden Margen führen könnte. Die nun präsentierte Zielgröße signalisiert dagegen eine vorsichtigere Entwicklung. Für Anleger stellt sich damit die Frage, wie schnell Adidas tatsächlich wieder an die frühere Ertragsstärke anknüpfen kann.

Das „Duo des Schreckens“: Zölle und Währungen

Besonders zwei externe Faktoren sorgen für Unsicherheit: mögliche neue US-Zölle auf importierte Produkte sowie starke Währungsschwankungen. Beide Entwicklungen können die Kostenstruktur global agierender Konsumkonzerne erheblich verändern. Für Adidas ist der nordamerikanische Markt von zentraler Bedeutung. Handelskonflikte oder neue Importabgaben könnten daher direkt auf die Margen durchschlagen. Gleichzeitig beeinflussen Wechselkurse die Preisgestaltung sowie die in Euro ausgewiesenen Gewinne. Diese Kombination aus geopolitischen Risiken und finanziellen Effekten erschwert eine aggressive Ergebnisprognose.

Strategische Neuaufstellung läuft weiter

Seit dem Amtsantritt von Vorstandschef Björn Gulden arbeitet Adidas an einer umfassenden Neuaufstellung der Marke. Der Fokus liegt stärker auf Performance-Sport, engeren Beziehungen zum Handel sowie einer klareren Produktstrategie. Nach dem Ende der Yeezy-Kooperation und mehreren schwierigen Jahren versucht der Konzern, verlorenes Vertrauen bei Konsumenten und Investoren zurückzugewinnen. Erste operative Verbesserungen sind sichtbar, doch der Weg zu stabilen Margen bleibt anspruchsvoll. Die vorsichtige Zielsetzung für 2026 zeigt, dass Adidas den Turnaround nicht mit überhöhten Erwartungen begleiten möchte.

Konkurrenzdruck im globalen Sportartikelmarkt

Der Wettbewerb im Sportartikelmarkt bleibt intensiv. Branchengrößen wie Nike, Under Armour, Lululemon oder Anta Sports kämpfen ebenfalls um Marktanteile in einem Umfeld schwankender Konsumnachfrage. Gleichzeitig verändern sich Trends im Sport- und Lifestylebereich schnell. Marken müssen hohe Marketingbudgets investieren, Innovationen liefern und gleichzeitig ihre Lieferketten stabil halten.

Für Investoren rückt nun die operative Entwicklung der nächsten Quartale in den Mittelpunkt. Entscheidend ist, ob Adidas seine Margen tatsächlich schrittweise verbessern kann und wie stark externe Risiken auf das Geschäft durchschlagen. Der Ausblick für 2026 zeigt vor allem eines: Die Transformation der Marke mit den drei Streifen ist noch nicht abgeschlossen. Die zentrale Frage bleibt daher, ob Adidas trotz geopolitischer Risiken und harter Konkurrenz schneller wachsen kann als derzeit prognostiziert.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
