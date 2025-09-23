Airbus

Airbus: Buyback und Rüstung
© Symbolbild von Joao Carlos Medau auf Flickr
Die Aktie von Airbus notiert aktuell bei 195 EUR. Nach einer starken Erholung im Sommer blicken Anleger nun gespannt auf die kommenden Quartalszahlen. Während steigende Aufträge und strategische Kooperationen das Wachstum stützen, bleibt der Druck durch Lieferketten und steigende Kosten bestehen.
Stabile Nachfrage im Kerngeschäft

Airbus profitierte im August von einer robusten Nachfrage: Insgesamt wurden 61 Flugzeuge ausgeliefert, womit das Unternehmen im laufenden Jahr auf über 430 Auslieferungen kommt. Das Ziel von 800 Jets bis Jahresende bleibt ehrgeizig, aber nach Einschätzung von Analysten realistisch, sofern es keine weiteren Verzögerungen in der Zulieferkette gibt. Besonders die A320neo-Familie bleibt ein Umsatztreiber, mit über 8.600 offenen Bestellungen.

Rüstung als zweites Standbein

Neben dem zivilen Geschäft stärkt Airbus seine Verteidigungssparte. Ein aktuelles Beispiel ist die Kooperation mit LIG Nex1 aus Südkorea, um integrierte Luftverteidigungssysteme zu entwickeln. Dieses Projekt reiht sich in eine Serie von Initiativen ein, mit denen Airbus Defence and Space den global steigenden Verteidigungsausgaben begegnet. Analysten schätzen, dass der Umsatz der Sparte mittelfristig um bis zu 15 % pro Jahr wachsen könnte.

Finanzielle Entwicklung und Kapitalmarkt

Im ersten Halbjahr 2025 erwirtschaftete Airbus einen Umsatz von 31,1 Milliarden Euro, ein Plus von rund 12 % im Vergleich zum Vorjahr. Das bereinigte EBIT lag bei 2,6 Milliarden Euro – trotz anhaltender Belastungen durch höhere Material- und Personalkosten. Die operative Marge blieb mit 8,4 % stabil, was Airbus im Branchenvergleich weiterhin stark positioniert.

Ein weiterer Fokus liegt auf dem laufenden Aktienrückkaufprogramm, das ein Volumen von bis zu 1 Milliarde Euro umfasst. Neben der Stützung des Kurses soll es auch zur Förderung der Mitarbeiterbeteiligung genutzt werden – ein Signal an Investoren, dass das Management Vertrauen in die eigene Stärke hat.

Globale Expansion

Airbus setzt auch auf Internationalisierung: In Indien entsteht ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum, das als „Centre of Excellence“ die Innovationskraft im Bereich nachhaltiger Flugzeugtechnologien bündeln soll. In den USA feierte das Werk in Mobile, Alabama, sein zehnjähriges Jubiläum und gilt mittlerweile als wichtiger Eckpfeiler der Produktion für den nordamerikanischen Markt.

Analystenstimmen

Goldman Sachs hat die Aktie jüngst mit einem „Buy“-Rating versehen und verweist auf die zunehmende Entspannung in den Lieferketten sowie die wachsende Nachfrage nach neuen, effizienteren Flugzeugen. Kursziele bewegen sich im Bereich von 210 bis 225 Euro, was ein Aufwärtspotenzial von rund 8–15 % bedeutet.

Community-Stimmung

Im Börsennews-Forum sind die Anleger gespalten. Während Optimisten den Auftragsboom und die klare strategische Ausrichtung hervorheben, äußern Skeptiker Bedenken wegen der hohen Bewertung. Viele verweisen darauf, dass die Aktie seit Monaten stark gelaufen ist und ein Rücksetzer bei schwachen Quartalszahlen möglich wäre. Dennoch überwiegt der Tenor: Airbus bleibt ein Schwergewicht, das langfristig von globalem Flugverkehrswachstum und steigenden Verteidigungsausgaben profitiert.

Bn-Redaktion/pl
