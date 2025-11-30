Anzeige
+++MONSTER VON MAROKKO AYA liefert die stärksten Bohrergebnisse seiner Geschichte – und dieser 3-Mrd-Dollar-Silberproduzent steigt jetzt in eine neue Liga auf+++
Airbus hebt wieder ab?

A320 Software-Update in Europa 30.11.2025, 17:35 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Airbus hebt wieder ab? A320 Software-Update in Europa
© Symbolbild von Moritz Mentges auf Unsplash
Die Aktie von Airbus notiert aktuell bei 195 EUR und zeigt eine deutliche Erholungstendenz. Während ein massiver Flottenauftrag aus Asien für Aufsehen sorgt, halten Berichte über Softwareprobleme bei A320-Modellen die Märkte in Atem. Anleger fragen sich: Überwiegt der industrielle Rückenwind – oder drohen erneute Belastungen?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Airbus 195,95 EUR +0,44 % Lang & Schwarz

Asiatischer Mega-Deal – Airbus gewinnt den nächsten Flottenkrieg

Ein neuer Großauftrag für Airbus aus Asien sorgt für frischen Schub: Medien berichten von einer Bestellung über mehrere Dutzend Kurz- und Mittelstreckenjets, die zusammen einen Auftragswert im zweistelligen Milliardenbereich erreichen könnten.

Dieser Deal unterstreicht den globalen Trend: Airlines setzen verstärkt auf Treibstoffeffizienz und modernisierte Flotten – ein Bereich, in dem Airbus derzeit eine starke Position gegenüber Boeing innehat.
Für Investoren ist das ein klares Signal: Die Nachfrage bleibt robust, trotz geopolitischer Spannungen und steigender Finanzierungskosten.

Software-Glitch beim A320 – ein Risiko mit politischer Note

Kurz nach den positiven Nachrichten musste Airbus allerdings ein technisches Problem beim A320 melden. Mehrere Airlines – darunter Air Macau – erhielten die Anweisung, Software-Upgrades durchzuführen, nachdem ein mögliches Steuerungsproblem identifiziert wurde.

Die indische Luftfahrtbehörde DGCA bestätigte, dass 323 betroffene Maschinen in Indien bereits aktualisiert wurden.
Ein Vorteil: Es gab keine Flugausfälle oder sicherheitsrelevanten Zwischenfälle.
Ein Nachteil: Jede Störmeldung bei einem Massenmodell wie dem A320 hat potenziell Auswirkungen auf Vertrauen, Zertifizierungsprozesse und Auslieferungspläne.

UAE: Über 100 Maschinen im Update – aber keine Ausfälle

Auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten musste ein dreistelliger A320-Bestand aktualisiert werden. Die Behörden betonen, dass es keinerlei Betriebsstörungen gab. Für Airbus bleibt dennoch das Risiko, dass die Häufung technischer Hinweise künftig von Aufsichtsbehörden strenger bewertet wird.
Analysten schätzen, dass zukünftige Verzögerungen bei Softwarefreigaben zu erhöhten Kosten führen könnten – konkrete Beträge sind jedoch nicht bekannt.

Bewertungsdiskussion – die Aktie wird kritischer beäugt

Mit dem Anstieg auf 195 EUR hat die Bewertung erneut Diskussionen ausgelöst.
Laut Analyseportalen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis spürbar über dem Branchenschnitt. Allerdings wird dies von Margenverbesserungen, einer starken Auftragsbasis und anhaltender Nachfrage kompensiert.

Wichtig: Airbus verfügt über einen Rekord-Auftragsbestand, der mehrere Jahre Produktion auslastet. Für Investoren bedeutet das planbare Cashflows – vorausgesetzt, es kommt nicht zu größeren technischen oder regulatorischen Störungen.

Boeing im Chaos – ein Vorteil für Airbus?

Parallel dazu ringt Konkurrent Boeing mit Qualitäts- und Produktionsproblemen. Einige Marktbeobachter sehen darin ein strukturelles Airbus-Plus.
Vor allem im Middle-East-Markt, der aufgrund der Dubai Airshow traditionell hohe Bedeutung hat, scheint Airbus erneut Interesse geweckt zu haben – trotz Softwaremeldungen.
Die Frage bleibt: Wird Airbus die Situation nutzen, um die Marktdominanz auszubauen, oder entpuppt sich die technische Störserie als Bremsklotz?

Technische Lage – 195 EUR als kritischer Schwellenwert

Trader sehen die Zone 190–196 EUR als Schlüsselkorridor. Ein Ausbruch darüber könnte kurzfristig Ziele oberhalb von 200 EUR eröffnen.
Unterhalb von 190 EUR droht dagegen ein Test der Unterstützungszone um 182–185 EUR.

Fazit – Airbus zwischen Rekordaufträgen und Risikoquellen

Airbus bleibt ein Schwergewicht mit enormem Nachfragepotenzial, starken Margen und solider finanzieller Basis. Doch technische Störfälle, strengere Regulierungen und hohe Erwartungen könnten die Aktie anfällig machen.
Die entscheidende Frage lautet: Wird die 195-Euro-Marke der Startpunkt einer neuen Höhenphase – oder kündigt sich hier bereits der nächste Gegenwind an?

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
UQ295H
Ask: 0,90
Hebel: 21
mit starkem Hebel
UQ05LT
Ask: 2,86
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UQ295H UQ05LT. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Viele Verbraucher können Phishing-Mails nicht sicher erkennen Hauptdiskussion
2 Unternehmenschefin für Streichung des freien Ostermontags Hauptdiskussion
3 Verdi und DGB warnen vor AfD-Kurs der Familienunternehmer Hauptdiskussion
4 Merz erteilt Unionsnachwuchs Absage bei Rente Hauptdiskussion
5 IW-Studie: Deutschland ist Spitzenreiter bei Sozialausgaben Hauptdiskussion
6 Imker ernten Rekordwert - Preis für Honig steigt Hauptdiskussion
7 Deutsche Telekom mit Trendwende? Aktie hat noch jede Menge Luft nach oben Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Apple-Gerüchte: Könnte ein Mega-Deal Intel retten?

17:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: Deutsche Telekom – …

9:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Volkswagen Vz. stemmen sich gegen den Abverkauf: Endet das Bö…

8:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Krise am Sportwagen-Himmel: Porsche AG vor dem Absturz – Warum der…

Gestern 14:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rekordjagd beim Energieriesen: Siemens Energy zündet nächste …

Gestern 14:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Microsoft nach Abverkauf: Gelingt der Aktie das Comeback? Die nä…

Gestern 8:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax beendet Handelswoche vielversprechend: Infineon – Platzt jetzt…

Gestern 8:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Palantir polarisiert wie nie: KI-Champion oder Momentum-Falle?

Freitag 12:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer