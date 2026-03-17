Anzeige
+++BREAKING NEWS Diese Goldaktie zündet den Turbo – Bohrstart bei Ceibal HEUTE verkündet!+++
Angriff aus Italien

Wie lässt sich die Übernahme abwehren? 17.03.2026, 10:30 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Commerzbank
© Symbolbild Commerzbank
Ein milliardenschweres Angebot bringt Bewegung in den europäischen Bankensektor. Während strategische Interessen aufeinanderprallen, rückt die Frage nach Unabhängigkeit in den Mittelpunkt. Gleichzeitig eröffnen sich neue Perspektiven für Investoren.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Commerzbank 32,04 EUR -1,08 % Lang & Schwarz
UniCredit 63,53 EUR -1,08 % Lang & Schwarz

Niedriges Angebot entfacht neue Dynamik

Das Übernahmeangebot der UniCredit in Höhe von €35 Milliarden ($40 Milliarden) hat die Lage rund um die Commerzbank schlagartig verschärft. Mit einem Aufschlag von lediglich 4% auf den vorherigen Schlusskurs wirkt die Offerte bewusst zurückhaltend. Ziel ist es offenbar nicht die sofortige Kontrolle, sondern strategischer Einfluss: Der Anteil soll gezielt über die Schwelle von 30% gehoben werden, ohne eine vollständige Übernahme auszulösen. Damit eröffnet sich die Möglichkeit, später schrittweise weiter aufzustocken.

Klare Kampfansage aus dem Management

Die Führung der Commerzbank reagiert entschlossen auf den Vorstoß. Vorstandschefin Bettina Orlopp machte deutlich: „Das ist ein Angebot zu einem sehr niedrigen Preis.“ Gleichzeitig betonte sie den Fokus auf eine eigenständige Zukunft. Man denke darüber nach, die Profitabilität schneller zu steigern: „Wir denken derzeit darüber nach, den Prozess zu beschleunigen.“ Diese Strategie soll vor allem den Unternehmenswert erhöhen und Investoren überzeugen.

Gewinnprognose signalisiert weiteres Potenzial

Bereits zuvor wurde angekündigt, dass der Jahresgewinn über den bisherigen Erwartungen von €3,2 Milliarden liegen dürfte. Intern wird diese Prognose inzwischen eher als Untergrenze gesehen. „Unsere bestehende Prognose sollte als Untergrenze betrachtet werden“, hieß es ergänzend. Damit unterstreicht die Bank ihren Anspruch, auch ohne Übernahme deutliche Wertsteigerungen zu erzielen.

Politischer Widerstand stärkt Eigenständigkeit

Rückendeckung kommt aus der Politik: Die Regierung positioniert sich klar gegen eine Übernahme. Als bedeutender Anteilseigner unterstützt sie den eigenständigen Kurs der Bank weiterhin. Diese Haltung erschwert größere strategische Schritte des Bieters erheblich und signalisiert Stabilität für den aktuellen Kurs der Commerzbank.

Strategisches Spiel um Einfluss statt Kontrolle

Das Angebot ermöglicht es dem Interessenten, langfristig flexibel zu agieren. Nach Abschluss könnte der Anteil auf knapp unter 50% ausgebaut werden – ohne zusätzliche regulatorische Hürden. Gleichzeitig bleibt die Tür für Gespräche offen. „Um uns an den Tisch zu bringen, ist eine Übernahme nicht notwendig“, stellte Orlopp klar. Dennoch zeigt sich die Bank grundsätzlich gesprächsbereit, sofern konkrete Vorschläge vorgelegt werden.

Abwehrstrategie nimmt konkrete Formen an

Parallel zur öffentlichen Ablehnung des Angebots arbeitet die Commerzbank intensiv an internen Abwehrmaßnahmen. Im Mittelpunkt stehen dabei eine weitere Steigerung der Profitabilität, zusätzliche Kostensenkungen sowie höhere Ausschüttungen an Aktionäre. Durch diese Maßnahmen soll der Unternehmenswert nachhaltig erhöht und die Attraktivität einer eigenständigen Strategie untermauert werden. Zudem signalisiert das Management, dass man sich nicht unter Druck setzen lassen will und mögliche Schritte sorgfältig prüft. Ziel ist es, potenzielle Investoren langfristig vom eigenständigen Kurs zu überzeugen und gleichzeitig den Handlungsspielraum gegenüber einem schrittweisen Einstieg des Rivalen zu begrenzen.

Bn-Redaktion/ts
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VJ8KJ9
Ask: 2,97
Hebel: 20
mit starkem Hebel
VJ65MG
Ask: 10,18
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VJ8KJ9 VJ65MG. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Steinmeier beginnt Lateinamerika-Reise in Panama Hauptdiskussion
2 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
3 Hochrechnung: Volksabstimmung zu Rundfunkbeitrag gescheitert Hauptdiskussion
4 Eurozone: Wirtschaft wächst im Herbst schwächer als erwartet Hauptdiskussion
5 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil - Trump will Straße von Hormus sichern Hauptdiskussion
6 Trump: Irans Raketen hätten schon bald USA treffen können Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax bleibt in Deckung: Infineon – Ist der Boden erreicht?

10:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nvidia Prognose: Chip-Hersteller will 1 Billionen Umsatz machen

10:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

600 Mrd. € Rüstungsboom: Wo kommt das Geld an?

10:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold und Silber kräftig unter Druck: Ist diese Gold-Silberaktie …

9:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vestas bildet Korrekturboden aus: Comeback scheint nur eine Frage …

7:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Führungswechsel beim Biotechunternehmen: BioNTech Aktie in Rot …

Gestern 21:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Neue Fabrik entfacht Dynamik im KI Speicherboom: Micron startet …

Gestern 16:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Neue Studiendaten bringen Bewegung in die Bayer Aktie: Bayer Aktie …

Gestern 16:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer