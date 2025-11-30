Anzeige
Apple-Gerüchte

30.11.2025, 17:57 Uhr

Apple-Gerüchte: Könnte ein Mega-Deal Intel retten?
© Bild erstellt mit DALL·E 3
Die Intel-Aktie notiert derzeit bei 35 EUR und hat in den vergangenen Tagen einen deutlichen Sprung hingelegt. Grund dafür sind neue Spekulationen über eine mögliche Partnerschaft mit Apple, Fortschritte bei Intels 18A-Fertigung und anhaltende Diskussionen über TSMCs laufende Untersuchungen – Faktoren, die den Markt erneut in Bewegung bringen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Apple 240,13 EUR +0,04 % Lang & Schwarz
Intel 35,12 EUR -0,11 % Lang & Schwarz

Apple-Gerücht als Funken – 18A als möglicher Wendepunkt

Die vielleicht wichtigste Meldung: Apple soll laut mehreren Branchenberichten erste Testchips auf Intels 18A-Prozessknoten prüfen. Offiziell bestätigt ist nichts, doch schon die Spekulation reicht aus, um neues Vertrauen in Intels Fertigungsprogramm IDM 2.0 zu erzeugen.
Warum das so relevant ist: Apple ist einer der anspruchsvollsten Kunden im globalen Foundry-Markt. Ein Auftrag würde Intel also strukturell zurück ins Premium-Segment der Halbleiterfertigung bringen und 18A gilt als Intels Schlüsseltechnologie, um technologisch wieder mit TSMC aufzuschließen.

Analysten betonen, dass selbst ein kleiner Pilotauftrag enorme Signalwirkung hätte. Der mögliche Umsatz? Noch völlig unklar – entscheidend wäre die technologische Bestätigung.

TSMC-Probe bringt indirekte Chancen – und Risiken

Parallel läuft die Untersuchung gegen einen früheren TSMC-Mitarbeiter, der bei Intel arbeitet und vertrauliche Informationen weitergegeben haben soll. Intel dementiert klar, doch die Untersuchung sorgt für politische und regulatorische Spannungen.

Die Ironie: Während der Fall kurzfristig Unsicherheit schafft, könnte die Debatte Apple dazu animieren, stärker nach alternativen Fertigungspartnern zu suchen, falls TSMC unter politische Kontrolle gerät.
Für Intel ergibt sich dadurch theoretisch ein Fenster – allerdings mit dem Risiko juristischer Nebenwirkungen.

KI-Geschäft zieht an – neue Aufträge für Datacenter-Lösungen

Abseits der Gerüchte wächst das KI-Geschäft. Branchenportale berichten von neuen Deals im Bereich Cloud- und Server-Hardware, bei denen Intel zunehmend wieder Marktanteile gewinnt – vor allem dort, wo Kunden Nvidia-Alternativen suchen.
Besonders gefragt sind die neuesten Xeon-Generationen sowie beschleunigernahe Systeme, die für KI-Training und Inferenz optimiert wurden.
Analysten beschreiben Intels KI-Geschäft nicht als spektakulär, aber als „stabil wachsend“ – ein wichtiges Signal nach mehreren schwachen Jahren.

Bewertung: Trotz Rallye noch unter historischen Niveaus

Portale weisen darauf hin, dass Intel trotz Kursanstieg noch unter seiner langfristigen Bewertungsbandbreite liegt.
Mehrere Punkte sprechen aus Bewertungssicht für eine Bodenbildung:
– Die Aktie notiert deutlich unter früheren Hochs.
– Die Cashflows aus der Foundry-Sparte könnten ab 2026 spürbar steigen.
– Der Markt preist das Risiko des Transformationsprogramms stark ein.

Allerdings warnen skeptische Analysten davor, dass Intels Margen bis 2026 stark schwanken werden, da hohe Investitionen in die Fertigung den Gewinn belasten.

Traderstimmung – 35 EUR als kritischer Balancepunkt

Charttechnisch liegt der Kurs an einer relevanten Marke. Die Zone um 34–36 EUR entscheidet, ob Intel eine nachhaltige Trendwende schafft oder in die alte Handelsspanne zurückfällt.
Mehrere Forenkommentare zeigen, dass Kleinanleger wieder deutlich optimistischer werden – oft ein Zeichen wachsender Volatilität.

Fazit – Zwischen Hoffnung und harter Realität

Intel steht an einem entscheidenden Punkt: Die Apple-Gerüchte können zu einem Gamechanger werden, müssen aber erst bestätigt werden. Die KI-Nachfrage zieht an, doch der Wettbewerb bleibt brutal. Und die TSMC-Untersuchung birgt sowohl Chancen als auch Risiken.

Die zentrale Frage lautet: Wird Intel den Sprung aus der langjährigen Abwärtsspirale schaffen – oder verliert sich der aktuelle Rallye-Impuls im Lärm der Spekulationen?

