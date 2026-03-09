Anzeige
ASML-Aktie heftig unter Druck

09.03.2026, 10:55 Uhr

ASML-Aktie heftig unter Druck: Charttechnische Lage ist prekärer, als es scheint
© Bart van Overbeeke, 2018; ASML / ASML Headquarters, Veldhoven
Den Wochenausklang hatte sich die ASML-Aktie sehr wahrscheinlich ganz anders vorgestellt. Am Freitag (06. März) rappelte es kräftig im Karton. Knackige Gewinnmitnahmen überzogen die Aktie und zwangen sie in die Knie. Aus charttechnischer Sicht ist die Lage durchaus prekär, haben die Kursverluste vom Freitag die ASML-Aktie doch an einen entscheidenden Kursbereich herangeführt. Den nächsten Handelstagen kommt dabei womöglich richtungsweisende Bedeutung zu. Eine Bestandsaufnahme.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
ASML Holding 1.105,80 EUR -0,58 % Lang & Schwarz

Unsere letzte Kommentierung zur ASML-Aktie (WKN: A1J4U4 | ISIN: NL0010273215 | Ticker-Symbol: ASME) vom 28. Januar stand ganz im Zeichen der Zahlen für das 4. Quartal 2025 und den überaus robusten Ausblick auf 2026. 

Die starke Reaktion auf die Zahlen führte die Aktie Ende Januar an den Kursbereich von 1.325 Euro heran. Gewinnmitnahmen setzten ein und drückten die ASML-Aktie noch einmal auf 1.110 Euro. Der Wind drehte abermals. Die ASML-Aktie setzte zum Comeback an und attackierte erneut den Widerstandsbereich von 1.325 Euro. Doch auch dieses Mal gelang es der ASML-Aktie nicht, die Bewegung über die 1.325 Euro hinaus auszudehnen. Im Ergebnis kristallisierte sich eine Doppeltopformation heraus, die durch den erneuten Kursrücksetzer weiter Relevanz entwickeln könnte. 

ASML Holdings Aktienchart

Aus charttechnischer Sicht steht es Spitz auf Knopf. Die ASML-Aktie hat aufgrund des schwachen Wochenausklangs erneut den Kursbereich von 1.110 Euro vor Augen. In den nächsten Handelstagen könnte es nun zum charttechnischen Showdown kommen. 

Die Ausgangslage ist klar: Die ASML-Aktie sollte einen Rücksetzer unter die 1.110 Euro unter allen Umständen verhindern. Anderenfalls könnte sich die Aktie in einem handfesten Korrekturszenario wiederfinden. Ein Rücksetzer unter die 1.110 Euro würde ein frisches Verkaufssignal auslösen. Dieses könnte die Aktie auf 1.000 Euro oder gar 900 Euro führen. Im bullischen Idealfall verteidigt die Aktie jedoch die 1.110 Euro, dreht nach oben ab und durchbricht die 1.325 Euro. Ein solcher Vorstoß würde die Tür auf der Oberseite weit aufstoßen. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der Schweizer UBS sind unverändert sehr optimistisch. Sie bestätigten zuletzt ihr Votum „buy“ für ASML. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 1.500 Euro. In die gleiche Kerbe schlagen die Analysten von Deutsche Bank Research. Auch ihr Votum lautet „buy“ und das Kursziel 1.500 Euro.

Bn-Redaktion/mt
