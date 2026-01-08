Biotech-Chance im Januar:
Steht diese NASDAQ-Biotech-Aktie jetzt vor einer seltenen Kaufgelegenheit?
Anzeige
Börsenthron im Wandel: Alphabet schlägt Apple zurück

Tech-Titans im Börsenkampf Alphabet holt seit 2019 wieder die Nummer zwei 08.01.2026, 16:46 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Börsenthron im Wandel: Alphabet schlägt Apple zurück: Tech-Titans im Börsenkampf Alphabet holt seit 2019 wieder die Nummer zwei
© Bild von David Z auf Pixabay
Die Google-Mutter Alphabet hat im Marktwert Apple überholt und sich erstmals seit 2019 wieder den zweiten Platz im globalen Ranking gesichert. Damit rückt der US-Technologiekonzern auch näher an Branchenprimus NVIDIA heran, während sich das Kräfteverhältnis unter den großen Tech-Aktien spürbar verschiebt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Alphabet 280,88 EUR +1,88 % Quotrix Düsseldorf
Apple 220,73 EUR -0,98 % Quotrix Düsseldorf
NVIDIA 158,23 EUR -2,29 % TTMzero RT

Alphabet erreichte am Mittwoch einen Börsenwert von etwa 3,89 Billionen US-Dollar, leicht über dem von Apple mit rund 3,85 Billionen US-Dollar. Damit steht der Suchmaschinen- und KI-Spezialist erneut direkt hinter dem aktuellen Marktführer NVIDIA, der mit knapp 4,6 Billionen US-Dollar bewertet wird. Dies ist das erste Mal seit Januar 2019, dass Alphabet wieder wertvoller ist als Apple die letzte Zeit auf dem zweiten Rang datiert sogar auf Februar 2018.

Stark getrieben durch KI-Rallye

Die Rallye bei der Alphabet-Aktie in den letzten zwölf Monaten war beeindruckend Der Kurs legte um mehr als sechsundsechzig Prozent zu, während Apple im gleichen Zeitraum nur moderat stieg. Hintergrund dieser Outperformance ist vor allem eine starke Dynamik im Bereich künstliche Intelligenz. Produkte und Plattformen wie das Gemini-KI-Modell sowie strategische Cloud- und Werbetechnologien haben das Vertrauen der Anleger gestärkt und den Kurs beflügelt.

Apple hingegen hat zuletzt mit Verzögerungen bei zentralen KI-Funktionen zu kämpfen und konnte trotz einer breiten Produktbasis und solider Nachfrage im iPhone-Geschäft nicht mit dem Tempo von Alphabet mithalten. Dies führte zu einer relativen Schwäche in der Kursentwicklung. Marktdaten zeigen, dass Alphabet zuvor bereits Microsoft hinter sich gelassen hatte und nun auf Apple folgt, während NVIDIA auf dem Thron als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen bleibt eine Position, die der Chip- und KI-Spezialist seit Ende 2025 innehat.

Bedeutung für Anleger und Markt

Der Wechsel an der Spitze unterstreicht die zunehmende Bedeutung von KI und datengetriebenen Geschäftsmodellen im globalen Technologieranking. Die Rangfolge der kostenträchtigsten Unternehmen reflektiert nicht nur Kursbewegungen, sondern auch die langfristigen Wachstumsaussichten, die Investoren den jeweiligen Geschäftsmodellen attestieren. Dass Alphabet Apple im Marktwert überholen konnte, signalisiert eine Verschiebung der Wahrnehmung und Prioritäten im Anlegerfokus. Während NVIDIA als führender KI- und Halbleiteranbieter eine noch breitere Bewertungsspanne genießt, bleibt offen wie nachhaltig diese Neuausrichtung im Tech-Ranking ist und ob Alphabet den Vorsprung langfristig halten kann. Die Frage, welche strategischen Schritte Apple unternehmen wird, um wieder Boden gut zu machen, steht damit im Mittelpunkt der kommenden Wochen und Monate.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MM5TBC
Ask: 6,84
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MN0HY3 MM5TBC. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Tarifrunde zwischen Bahn und GDL beginnt Hauptdiskussion
2 Berliner Senat setzt nach Anschlag auf Stromversorgung auf mehr Videoüberwachung Hauptdiskussion
3 ROUNDUP 2: Zehntausende Berliner ohne Strom - noch tagelang Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Verstärkte Abschiebungen - Weitere Flüge nach Afghanistan Hauptdiskussion
5 Ab heute Steuersenkung in Restaurants Hauptdiskussion
6 Bulgarien sagt Tschüss zum Lew und Hallo zum Euro Hauptdiskussion
7 Merz wirbt für 'Moment des Aufbruchs' 2026 Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
DroneShield Aktie konsolidiert nach starkem Anstieg: DroneShield mit…

17:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Fitch setzt Zeichen, Airbus bald ohne offizielles Rating: Airbus …

17:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

CES-Effekt beflügelt Intel: Der Comeback-Plan

13:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutsche Bank vor der Entscheidung: Ein letztes Aufbäumen, ehe die …

12:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

ASML nicht zu bremsen: Fulminanter Jahresstart nur der Beginn einer …

12:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Siemens im Härtetest: Beginnt hier die nächste industrielle …

12:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Pharma-Machtzentrum USA: Wie Lilly seine Dominanz ausbaut

11:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax völlig entfesselt. Wie weit kann das jetzt gehen? SAP – …

10:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer