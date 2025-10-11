Brent Öl bricht ein. Droht jetzt das ganz große Debakel? Wie geht’s jetzt mit BP, Shell & Co. weiter?

Brent Öl bricht ein. Droht jetzt das ganz große Debakel?

© Bild: istockphoto.com/jetcityimage
Es zeichnete sich bereits ab. Erst vor wenigen Handelstagen drohte Brent Öl unter die 65 US-Dollar abzurutschen, konnte den Preiseinbruch damals aber noch einmal verhindern. Nun hat es gekracht. Die eminent wichtige Unterstützung von 65 US-Dollar wurde zum Wochenausklang abermals unterschritten, doch dieses Mal lassen Vehemenz und Dynamik nicht viel Gutes erwarten. Der Bruch der 65 US-Dollar manifestierte sich am Freitag zusehends. Aus charttechnischer Sicht könnte es für Brent Öl nun bis auf 60 US-Dollar bzw. 58 US-Dollar gehen.
Lange Zeit stemmte sich Brent Öl erfolgreich gegen preisbelastende Nachrichten. Am letzten Wochenende (05. Oktober) erhöhte die OPEC+ ihre Fördermenge erneut. Unter der Woche ging es dann mit einem Anstieg der US-Rohöllagerbestände und einer US-Ölförderung nahe dem Rekordniveau weiter. Die Entspannung im Nahen Osten tat schließlich ihr Übriges. Sollte Brent Öl nicht zügig einen tragfähigen Boden einziehen, könnte es in den nächsten Tagen ruppig werden. Den Aktien der großen Ölkonzerne könnten nun schwere Turbulenzen drohen. Beleuchten wir stellvertretend die Situation bei BP.

BP – Rücksetzer zur Unzeit

Die BP-Aktie (WKN: 850517 | ISIN: GB0007980591 | Ticker-Symbol: BPE5) verpasste kürzlich die große Chance, mit einem beherzten Sprung über die 4,50 GBP in Richtung 52-Wochen-Hoch bei 4,70 GBP vorzustoßen.

Aktienanalyse

Die rückläufigen Ölpreise wirkten sich negativ auf den Aktienkurs von BP aus. Gewinnmitnahmen setzten ein und machen der Aktie zu schaffen. Mittlerweile kommen die zentralen Unterstützungen bei 4,15 GBP und 4,0 GBP in Sichtweite. Sollte es zu einem Rücksetzer unter die 4,0 GBP kommen, würde eine Neubewertung notwendig werden. Um das Chartbild aufzuhellen, bedarf es eines Vorstoßes über die 4,5 GBP. Hoffnung macht der nach wie vor intakte Aufwärtstrend.

Zusammengefasst

Dunkle Wolken sind über dem Ölmarkt aufgezogen. Brent Öl und WTI Öl könnten vor knackigen Rutschpartien stehen. Die charttechnische Konstellation bei BP hat sich bereits eingetrübt. Auf der Unterseite droht weiteres Ungemach und Abgaben auf 4 GBP.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan stuften BP mit „neutral“ ein. Das Kursziel setzen sie mit 460 Pence an. Etwas zurückhaltender äußerten sich die Analysten der Schweizer UBS. Deren Votum lautet zwar ebenfalls „neutral“. Das Kursziel für die Aktie sehen sie aber nach wie vor bei „nur“ 425 Pence.

Bn-Redaktion/mt
