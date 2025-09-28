Anzeige
+++Hot Stock Das Paradox-Becken hat sich bewiesen – und American Critical sitzt direkt auf dem nächsten Milliardenfund+++
Brent Öl könnte bald nach oben knallen

BP – Wird bereits die Jahresendrallye vorbereitet? 28.09.2025, 08:37 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Brent Öl könnte bald nach oben knallen: BP – Wird bereits die Jahresendrallye vorbereitet?
© Bild: istockphoto.com/jewhyte
Die Spannung am Ölmarkt nimmt zu. Brent Öl handelte in den letzten Tagen und Wochen recht lethargisch seitwärts. Das könnte sich nun bald ändern. So langsam aber sicher nimmt der Druck auf die obere Begrenzung der Handelspanne zu. Sollte es dem Ölpreis nunmehr gelingen, die 70 US-Dollar aufzubrechen, könnte es für Brent Öl zügig auf 78 US-Dollar gehen. Bei entsprechenden Rahmenbedingungen ist auch eine Bewegung auf 83 US-Dollar nicht auszuschließen. Sollte es hierzu kommen und sich dieses Szenario entwickeln, dann dürfte das auch den Produzentenaktien einen Schub geben.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BP 5,08 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
Öl (Brent) 68,79 USD -0,03 % ARIVA Indikation Rohstoffe

Die Aktie des britischen Ölkonzerns BP durchlief insbesondere zu Beginn des 2. Quartals dieses Jahres eine schwierige Phase. Notierte die Aktie Ende März noch im Bereich von 4,5 GBP, tauchte sie bis Mitte April auf 3,3 GBP ab. Erst langsam und zögerlich drehte der Wind wieder.

BP – Wird bereits die Jahresendrallye vorbereitet?

Der Kursverfall der BP-Aktie (WKN: 850517 | ISIN: GB0007980591 | Ticker-Symbol: BPE5) rückte den britischen Ölkonzern zwischenzeitlich als potenzielles Übernahmeziel in den Fokus. Die Kriegskassen der großen Mitbewerber sind prall gefüllt. Der vermeintlich günstige Aktienkurs befeuerte die Spekulationen. Mittlerweile hat die Aktie die Kurve nach oben bekommen. Spätestens die Rückkehr des Aktienkurses über die 4 GBP brachte die Aktie zurück in die Erfolgsspur.

Chartanalyse zur Aktie

Aus charttechnischer Sicht steht die Aktie vor den nächsten großen Herausforderungen. Mit großer Vehemenz nähert sich BP nunmehr den wichtigen Widerständen bei 4,5 GBP und 4,7 GBP. Die Aufgabenstellung ist damit aus charttechnischer Sicht klar definiert. Die Aktie muss über diese beiden Widerstände, um die untere Trendwende voranzubringen. Sollte das Unterfangen gelingen, würde eine Ausdehnung der Aufwärtsbewegung auf 5,0 GBP oder gar 5,5 GBP winken. Obacht wäre hingegen geboten, sollte es für BP noch einmal unter 4 GBP gehen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Goldman Sachs stufen BP mit „buy“ ein. Das Kursziel hoben sie von 450 Pence auf 470 Pence an. Die Analysten von Berenberg reduzierten hingegen ihr Kursziel für BP von 500 Pence auf 490 Pence. Das Votum lautet indes unverändert „buy“. Die Analysten der kanadischen RBC bestätigten ihr Votum „sector perform“. Das Kursziel für die Aktie sehen nach wie vor bei 470 Pence.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GU1183
Ask: 0,26
Hebel: 19
mit starkem Hebel
GV7N2A
Ask: 1,05
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GU1183 GV7N2A. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
2 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
3 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
5 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
6 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
7 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Mega-Übernahme bahnt sich an: EA-Aktie explodiert: Saudi-Arabien …

Gestern 14:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Oligopol: Nvidia-OpenAI-Deal: Die hässliche Seite des Mega-Booms…

Gestern 14:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Auto-Rallye: US-Zölle lösen bei Ford Kurssprung aus

Gestern 13:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax mit Volldampf ins Wochenende: Deutsche Telekom – Schön ist …

Gestern 9:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Könnte bitter werden: Novo Nordisk nach Trumps Zolldrohung in Bedr…

Gestern 9:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Pharma im Visier: Trump belastet Novo Nordisk

Freitag 17:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Intel-Gerüchte befeuern Debatte um TSMC: Starker Kurs, aber viele …

Freitag 16:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Siemens setzt deutliche Kurserholung fort: Siemens-Aktie schiebt …

Freitag 14:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer