BYD-Aktie kontert Kursrutsch

Warum Anleger die Zahlen-Enttäuschung am Montag ignorieren 30.03.2026, 18:48 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild BYD
© Foto von CHUTTERSNAP auf Unsplash
Nach einer kurzen Schrecksekunde am Freitag zeigt sich der chinesische E-Mobilitäts-Riese BYD zum Wochenstart wieder in Bestform. Während europäische Anleger vor dem Wochenende noch verschnupft auf die jüngsten Geschäftszahlen reagierten, sorgte die Kauflaune am Heimatmarkt in Hongkong für eine beeindruckende Wende. Am Montagnachmittag konnte die Aktie an Handelsplätzen wie Lang & Schwarz fast 8 % zurückgewinnen und notiert aktuell bei 11,61 Euro.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BYD 11,62 EUR +7,20 % Tradegate
Tesla 312,53 EUR -0,33 % Baader Bank

Zahlen mit Licht und Schatten: Geringstes Wachstum seit 6 Jahren
Die am Freitag veröffentlichte Bilanz für das Jahr 2025 bot zunächst wenig Grund zur Euphorie. Zwar stieg der Umsatz um 3,5 % auf rund 116,3 Milliarden US-Dollar, doch dies markiert das schwächste Wachstum seit sechs Jahren. Besonders der anhaltende Preiskampf in der Branche hinterließ Spuren in der Profitabilität:

Gewinnrückgang: Das Nettoergebnis sank um 19 % auf 4,72 Milliarden US-Dollar.

Margendruck: Vor allem das vierte Quartal belastete mit einem Gewinneinbruch von 38 %.

Trotz dieser rückläufigen Margen werteten Investoren in Asien die Aussagen von Konzernchef Wang Chuanfu positiv. Die Erwartung, dass der Höhepunkt des Margendrucks nun überschritten sein könnte, lockte am Montag massiv Käufer an.

Internationaler Erfolg: BYD hängt Tesla ab
Ein wesentlicher Treiber für den Optimismus ist das florierende Auslandsgeschäft. Im Jahr 2025 knackte BYD erstmals die Marke von einer Million exportierter Fahrzeuge und festigte damit seine Position vor dem US-Konkurrenten Tesla. Für das kommende Jahr legte das Management die Latte noch höher: Die Auslandsauslieferungen sollen um weitere 50 % auf 1,5 Millionen Einheiten steigen. Neue Hochleistungs-Batterien und verbesserte Ladesysteme sollen diesen Expansionskurs stützen und die Abhängigkeit vom hart umkämpften chinesischen Binnenmarkt verringern.

Charttechnischer Ausblick und Bewertung
Durch den schnellen Konter am Montag bleibt das charttechnische Setup für eine weitere Erholung intakt. Die Aktie konnte sich zuletzt um knapp 20 % von ihren Jahrestiefs absetzen. Dennoch mahnen Experten zur Vorsicht: Mit einem geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2026 von 22,2 ist BYD kein Schnäppchen mehr. Das Unternehmen steht nun in der Pflicht, das versprochene internationale Wachstum in steigende Gewinne umzumünzen, um eine erneute Bewertungskorrektur zu vermeiden.

Fazit für Anleger
BYD beweist am Montag relative Stärke. Während westliche Anleger den Fokus auf die rückläufigen Margen legten, setzten Investoren in Hongkong auf die künftige Dominanz im Exportmarkt. Die Aktie bleibt ein spannendes Basisinvestment im E-Auto-Sektor, erfordert jedoch aufgrund des volatilen Marktumfelds und des Preiskampfes weiterhin gute Nerven.

Bn-Redaktion/js
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