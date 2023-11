Zahlen für das 3. Quartal 2023

Daimler Truck verfolgt weiterhin seinen Kurs in Richtung nachhaltiges Wachstum und eine verbesserte Rentabilität, die widerstandsfähiger ist. Obwohl es zu einem leichten Rückgang der Verkaufszahlen kam, hauptsächlich aufgrund von Lieferengpässen, stieg der operative Gewinn im dritten Quartal an. Der Umsatz des Konzerns erhöhte sich auf 13,9 Milliarden Euro, während er im gleichen Zeitraum des Jahres 2022 bei 13,5 Milliarden Euro lag. Das bereinigte EBIT stieg im Berichtszeitraum auf 1,34 Milliarden Euro. Im Industriegeschäft betrug das bereinigte EBIT 1,295 Milliarden Euro, was höher war als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Insgesamt verkaufte Daimler Truck von Anfang des Jahres bis September 385.921 Einheiten. Der Nettogewinn betrug 957 Millionen Euro und lag leicht unter dem Vorjahresquartal, in dem er 990 Millionen Euro erreichte, was positiv von einem einmaligen außergewöhnlich niedrigen Steuersatz beeinflusst wurde. Mit 1.088 Millionen Euro lag der freie Cashflow des Industriegeschäfts deutlich über dem vorjährigen Wert von 592 Millionen Euro.

Nach Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das dritte Quartal fielen die Aktien von Daimler Truck am Dienstag auf den niedrigsten Stand seit Anfang Juni. Am 07.11.2023 liegt der Aktienkurs von Daimler Truck bei 28,32 Euro.

Neue Fahrzeuge am Start

Daimler Truck hat offiziell die Produktion des Freightliner eM2 bei ihrer Tochtergesellschaft, der Daimler Truck North America LLC, gestartet. Dieser batteriebetriebene mittelschwere Lastwagen ist speziell für Aufnahme und Zustellung konzipiert und gehört zu den zehn weltweit von Daimler Truck hergestellten batteriebetriebenen Fahrzeugen. Die Produktion des eM2 erfolgt in DTNA's Lastwagenherstellungswerk in Portland, Oregon. Der Lastwagen ist mit einem eigenen vollständig integrierten batteriebetriebenen Detroit ePowertrain ausgestattet.

Außerdem wurde der erste Mercedes-Benz eActros 300 Sattelzugmaschine, der in Deutschland ausgeliefert wurde, bereits an Logistik Schmitt übergeben. Ronald Ott, der Leiter des Verkaufs von Mercedes-Benz und FUSO Trucks in Deutschland, übergab den in Kleinserie produzierten Elektro-Lkw an Rainer Schmitt, den geschäftsführenden Gesellschafter von Logistik Schmitt. Das Unternehmen mit Sitz in Bietigheim, Baden-Württemberg, plant den E-Lkw zunächst für den Transport von Motoren zwischen seinem Logistikzentrum in Germersheim und dem Mercedes-Benz Werk in Wörth einzusetzen, das sich 25 km entfernt befindet, und zwar im Mehrschichtbetrieb.

Später wird auch das Motorenwerk in Mannheim in die Route einbezogen. Anfänglich wird das Logistikunternehmen insgesamt sechs eActros 300 Sattelzugmaschinen in seine Flotte aufnehmen. Die erste Variante des kleinen eActros 300 Sattelzugmaschine wurde bereits im Juni 2023 an das niederländische Lebensmittellogistikunternehmen Simon Loos übergeben. Die offizielle Serienproduktion der eActros 300 Variante soll Ende des Jahres beginnen.