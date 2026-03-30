Dividenden-Duell

Realty Income und Vonovia im Fokus der Anleger 30.03.2026, 21:20 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Immobilienmarkt
© Foto von hidefumi ohmichi auf Unsplash
Der Immobiliensektor steht massiv unter Druck. Explodierende Energiepreise, befeuert durch den Konflikt im Nahen Osten und die Blockade der Straße von Hormus, treiben die Inflationserwartungen und damit die Anleiherenditen in die Höhe. Das bedeutet steigende Refinanzierungskosten für eine Branche, die massiv von günstigen Krediten profitierte. In diesem stürmischen Umfeld stellt sich für Anleger die Frage: Wo liegen die besseren Chancen für eine Erholung? Während der deutsche Branchenprimus Vonovia in nur einem Monat rund ein Viertel seines Wertes verlor, rückt der US-Spezialist Realty Income als attraktive Alternative in den Fokus.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Vonovia 21,54 EUR +3,33 % Lang & Schwarz
Realty Income 53,40 EUR +1,48 % Gettex

Vonovia: Kurssturz trotz stabiler Entwicklung im Kerngeschäft
Das Geschäftsmodell von Vonovia, das auf die Vermietung von Wohnungen in Europa setzt, gilt grundsätzlich als sicher, da gewohnt werden muss. Dennoch schützte dies die Aktie nicht vor dem jüngsten Ausverkauf an den Börsen. Trotz zufriedenstellender Ergebnisse für das vergangene Jahr und eines eigentlich positiven Ausblicks fiel der Kurs drastisch auf rund 21 Euro. Die aktuelle Dividendenrendite von über 6 % ist dabei vor allem eine Folge des massiven Kursrückgangs. Eine echte Erholung der Aktie hängt nun maßgeblich davon ab, ob sich die Lage an den Zinsmärkten beruhigt, da höhere Zinsen die Kosten für die vielen Kredite des Konzerns in die Höhe treiben.

Realty Income: US-Spezialist mit monatlicher Zahlung
Im Gegensatz dazu setzt das US-Unternehmen Realty Income vor allem auf Ladenflächen für den täglichen Bedarf, wie Supermärkte oder Drogerien. Mit einer Geschichte von über 30 Jahren stetig steigender Zahlungen gehört das Unternehmen zu den verlässlichen Größen am Markt. Eine Besonderheit für Anleger ist die monatliche Auszahlung der Dividende, was für einen regelmäßigen Geldfluss sorgt. Die aktuelle Rendite liegt bei 5,35 %, wobei das Unternehmen seine Zahlungen zuletzt vor wenigen Wochen erneut leicht angehoben hat. Durch eine vorsichtige Finanzierung in der Vergangenheit ist das Unternehmen zudem weniger stark verschuldet als viele Konkurrenten.

Charttechnik und preisliche Einordnung
Trotz eines Rückgangs von über 10 % in den letzten Wochen zeigt sich das langfristige Bild von Realty Income vergleichbar stabil. Die Aktie nähert sich einer wichtigen Grenze bei 60 US-Dollar. Fachleute beobachten derzeit bestimmte Durchschnittswerte im Kursverlauf, die auf ein baldiges Signal für eine Bodenbildung hindeuten könnten. Das durchschnittliche Preisziel der Analysten liegt bei etwa 68 US-Dollar, was einem möglichen Zuwachs von knapp 12 % entsprechen würde.

Aktienanalyse

In der aktuellen Bewertung erscheint das Unternehmen im Vergleich zu anderen Firmen der Branche moderat bepreist. Die Aktie wird derzeit etwas günstiger gehandelt, als es der Durchschnitt im Immobiliensektor vermuten ließe. Das liegt auch daran, dass Realty Income verstärkt in Europa und Mexiko investiert, um das Geschäft breiter aufzustellen und unabhängiger vom US-Markt zu werden.

Zusammenfassung
Im aktuellen Marktumfeld weisen sowohl Vonovia als auch Realty Income spezifische Unsicherheiten auf. Vonovia bleibt stark von der Zinsentwicklung und der politischen Lage in Europa abhängig. Realty Income punktet hingegen mit einer stabilen Mieterstruktur bei Läden des täglichen Bedarfs und einer sehr verlässlichen Historie bei den Auszahlungen. Ob dies ausreicht, um sich dem allgemeinen Abwärtsdruck bei Immobilienwerten zu entziehen, wird vor allem von der weiteren Entwicklung der globalen Zinsen und der Lage im Nahen Osten abhängen.

Bn-Redaktion/js
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