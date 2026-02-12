Anzeige
++++++ Das First-Majestic-Playbook ist zurück – und diesmal heißt es Pacifica Silver ++++++
Elektroauto-Pionier am Scheideweg, diese Zahlen zählen jetzt

Rivian vor entscheidender Bilanz, Gelingt die Trendwende im E-Auto-Sektor? 12.02.2026, 16:50 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Elektroauto-Pionier am Scheideweg, diese Zahlen zählen jetzt: Rivian vor entscheidender Bilanz, Gelingt die Trendwende im E-Auto-Sektor?
© Foto von Mohammad Husaini auf Unsplash
Rivian Automotive legt die Zahlen für das abgelaufene Quartal vor und steht damit im Zentrum der Aufmerksamkeit an der Nasdaq. Nach Monaten hoher Volatilität könnte der Bericht zur Richtungsentscheidung für die Aktie werden.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
General Motors 68,11 EUR +1,26 % Lang & Schwarz
Lucid Group 8,475 EUR -0,59 % Lang & Schwarz
NIO 4,263 EUR +0,35 % Quotrix Düsseldorf
Nasdaq Inc. Aktie 65,52 EUR -3,19 % Quotrix Düsseldorf
Rivian Automotive Registered (A) 14,41 USD -2,35 % TTMzero RT (USD)
Tesla 356,43 EUR -1,29 % L&S Exchange

Produktion, Marge, Liquidität: Worauf es jetzt ankommt

Analysten erwarten weiterhin einen Verlust je Aktie, rechnen jedoch mit einem spürbaren Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Entscheidend ist, ob Rivian die Produktionskosten weiter senken und die Effizienz in seinen Werken steigern konnte. Das Management hatte zuletzt Maßnahmen zur Kostendisziplin angekündigt und die Fertigungsprozesse optimiert.

Im Fokus steht vor allem die Bruttomarge. Sie gilt als Gradmesser dafür, wie schnell sich das Unternehmen der operativen Profitabilität nähert. Ebenso relevant ist der freie Cashflow, da der Kapitalbedarf in der Hochlaufphase traditionell hoch bleibt. Aussagen zur Liquiditätsposition und zu möglichen weiteren Finanzierungsmaßnahmen dürften entsprechend genau analysiert werden.

Signalwirkung für Tesla, Lucid und Co.

Die Bilanz von Rivian hat über das Unternehmen hinaus Bedeutung. Der gesamte Elektroauto-Sektor steht unter Druck. Tesla sieht sich mit zunehmendem Wettbewerb und Preisanpassungen konfrontiert, während Ford und General Motors ihre Elektrostrategien neu justieren. Auch Lucid, Nio ringen um Marktanteile und Margenstabilität.

Investoren achten zunehmend auf belastbare Geschäftsmodelle statt auf reines Wachstum. Sollte Rivian Fortschritte bei Kostenstruktur und Skalierung präsentieren, könnte dies als positives Signal für vergleichbare Wachstumswerte im Nasdaq-Umfeld gewertet werden. Bleiben die Verbesserungen jedoch hinter den Erwartungen zurück, droht eine erneute Neubewertung des gesamten Segments.

An der Börse zeigte sich die Rivian-Aktie zuletzt schwankungsanfällig. Optionsmärkte preisen bereits größere Kursbewegungen ein. Neben den reinen Quartalszahlen dürfte daher der Ausblick entscheidend sein. Jede Anpassung der Produktionsziele oder Investitionspläne könnte die Marktstimmung unmittelbar beeinflussen.

Die anstehende Veröffentlichung ist somit mehr als ein Zahlenwerk. Sie wird zum Lackmustest für die Glaubwürdigkeit der langfristigen Wachstumsstory. Ob Rivian den Weg in Richtung nachhaltiger Stabilität überzeugend belegt oder neue Zweifel aufkommen lässt, entscheidet sich mit diesem Bericht.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
UQ7CKM
Ask: 0,43
Hebel: 18
mit starkem Hebel
UQ2VZ8
Ask: 1,13
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UQ7CKM UQ2VZ8. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Vance: Sturz der Führung in Teheran ist Sache des Volkes Hauptdiskussion
2 VW-Betriebsrat fordert Anerkennungsprämie für Mitarbeiter Hauptdiskussion
3 Merz trifft Trump-Gegner Newsom in München Hauptdiskussion
4 Verdi bestreikt Nahverkehr in München und Nürnberg Hauptdiskussion
5 ROUNDUP 2: Spannungsabfall löst größeren Stromausfall in Stuttgart aus Hauptdiskussion
6 ROUNDUP/ Eurozone: Inflationsrate fällt auf tiefsten Stand seit fast fünf Jahren Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Rekordlauf im DAX – Industriegigant hebt Ziele an: Siemens-Aktie …

16:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Samsung Comeback: Aktie explodiert nach Chip-Durchbruch

16:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Voll Kraft voraus! Dax lässt nichts anbrennen: Münchener Rück…

14:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

US-Daten bremsen Gold: Nächster Rekord gerät aus dem Blick

13:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Preiskrieg bei Novo Nordisk: Ist das erst der Anfang?

13:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Cisco Systems nach Zahlen: Aktie schmiert ab – die nächsten …

12:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

China schwächelt: Wird Mercedes-Benz eine riskante Aktie?

11:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Commerzbank nach Zahlen: Chartbild verspricht große Spannung

10:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer