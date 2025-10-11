Geldregen im KI-Sektor

CoreWeave-Führung verkauft Aktien für über eine Milliarde 11.10.2025, 16:02 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild KI
© Bild von Tung Nguyen auf Pixabay
Die Führungskräfte des KI-Computing-Unternehmens CoreWeave Inc. haben nach Ablauf der Sperrfrist (Lockup) massiv Aktien im Wert von über einer Milliarde US-Dollar verkauft. Der Deal katapultiert die Insider unter die Top-Verkäufer des Quartals und verdeutlicht, wie stark der KI-Boom die Vermögen im Technologiesektor beflügelt. CoreWeave war erst im März an die Börse gegangen und hatte dabei vier neue Milliardäre hervorgebracht.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
CoreWeave Registered (A) 117,50 EUR +1,29 % Lang & Schwarz
NVIDIA 157,60 EUR +1,00 % Lang & Schwarz
Oracle 249,23 EUR +0,20 % Lang & Schwarz

Milliarden strömen aus dem KI-Kern
Der Verkauf setzte ein, nachdem die Aktien von CoreWeave seit dem Börsengang um über 250 Prozent gestiegen waren. Allein Director Jack Cogen verkaufte Anteile im Wert von über 477 Millionen US-Dollar, während Mitbegründer Brannin McBee Aktien für über 426 Millionen US-Dollar veräußerte. Der größte institutionelle Eigentümer, Magnetar Financial LLC, verkaufte ebenfalls Anteile im Wert von fast 1,9 Milliarden US-Dollar.

Die KI-Elite kassiert
Der Trend beschränkt sich nicht nur auf CoreWeave. Laut Daten gehören sieben der zehn größten Insider-Verkäufer des dritten Quartals zu Unternehmen, die direkt vom KI-Boom profitieren. Dazu zählen auch:

Jayshree Ullal (Arista Networks): Die CEO verkaufte Aktien im Wert von über 861 Millionen US-Dollar.

Jensen Huang (Nvidia): Der CEO von Nvidia setzte seine geplanten Verkäufe fort und erzielte über 743 Millionen US-Dollar.

Der Trend zeigt, dass die enorme Kapitalisierung von Unternehmen wie Nvidia und Oracle die Vermögen der Führungskräfte im gesamten KI-Ökosystem in die Höhe getrieben hat.

Der größte Verkäufer bleibt Bezos
Der Verkauf der KI-Insider wurde jedoch vom Gründer von Amazon.com, Jeff Bezos, in den Schatten gestellt. Er schloss den Verkauf von 25 Millionen Aktien ab und erlöste damit fast 5 Milliarden US-Dollar, mehr als die restlichen neun Top-Verkäufer zusammen. Bezos nutzt die Erlöse oft zur Finanzierung seiner anderen Projekte, darunter sein Raumfahrtunternehmen Blue Origin.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MM4WC3
Ask: 2,10
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MM4WC3. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
2 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
3 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
4 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
5 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
6 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
7 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Tesla: Ende der Talfahrt: Chinas Zahlen geben Auftrieb

15:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Trump lässt den Dax ins Wochenende taumeln: Allianz – Aktie …

8:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Brent Öl bricht ein. Droht jetzt das ganz große Debakel? Wie geht…

8:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Pharmaindustrie: Darum birgt der Pfizer-Deal Risiken

Gestern 13:01 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BMW nach dem Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse?

Gestern 12:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Intel-Aktie explodiert: Milliarden-Boost nach Trump-Deal

Gestern 12:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Handelsstreit eskaliert: US-Senat beschränkt Nvidia & AMD: Amerika …

Gestern 12:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax nach der Rekordjagd. Ist die Luft jetzt raus? Deutsche Bank…

Gestern 11:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer