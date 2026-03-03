Staatlich gefördert:
Startet hier Kanadas nächster Lithium-Champion?
Die jüngste Eskalation im Nahen Osten sorgt an den Weltbörsen für eine klare Trennung zwischen Verlierern und Gewinnern. Während viele Sektoren unter Verkaufsdruck stehen, katapultieren steigende Frachtraten die Kurse von Hapag-Lloyd, Maersk und Co. nach oben. Die Hoffnung auf eine schnelle Normalisierung der Handelsrouten ist vorerst verflogen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Hapag-Lloyd 141,00 EUR -0,07 % Gettex
A.P. Møller - Mærsk (A) 2.241,00 EUR +0,76 % Lang & Schwarz
MPC Container Ships 2,070 EUR +1,97 % Baader Bank

Reederei-Aktien erreichen Jahreshochs
Anleger in Schifffahrtswerte konnten sich zu Wochenbeginn über deutliche Kursgewinne freuen. Die Aktie von Hapag-Lloyd kletterte im Xetra-Handel um über 4,5 % und erreichte den höchsten Stand seit Juni 2025. Auch international war der Trend spürbar: In Kopenhagen legten die Titel des Containerriesen Moller-Maersk fast 5 % zu, während in Oslo die Papiere von MPC Container Ships um 2,2 % stiegen.

Das Ende der Hoffnung auf den Suezkanal
Hintergrund der Rallye sind die am Wochenende massiv gestiegenen Spannungen. Experten von Barclays warnen, dass eine Wiedereröffnung des Suezkanals für die westliche Schifffahrt in weite Ferne gerückt ist. Eigentlich hatten einige Reedereien gehofft, die wichtige Abkürzung durch das Rote Meer noch im Jahr 2026 schrittweise wieder nutzen zu können. Dieser Plan hat durch die jüngsten militärischen Ereignisse einen herben Dämpfer erhalten.

Warum die Kurse trotz Krise steigen
Für die Reedereien bedeutet die Blockade des Suezkanals vor allem eines: Schiffe müssen weiterhin den langen und teuren Umweg um Afrika nehmen. Was ökologisch und logistisch eine Belastung darstellt, spielt den Konzernen finanziell paradoxerweise in die Karten:

Knappes Angebot: Durch die längeren Fahrtzeiten sind Schiffe länger gebunden. Das verknappt den verfügbaren Laderaum weltweit.

Steigende Frachtraten: Bei hoher Nachfrage und knappem Platz schießen die Preise (Frachtraten) für Containertransporte nach oben.

Hafenstaus: Die Verzögerungen führen zu Staus in den Zielhäfen, was die Preise zusätzlich stützt.

Gefahrenherd Straße von Hormus
Neben den Container-Riesen blickt der Markt mit Sorge auf die Straße von Hormus. Da der Konflikt nun direkt den Iran betrifft, drohen massive Störungen an einer der wichtigsten Engstellen für den weltweiten Öl- und Gastransport. Ein sprunghafter Anstieg der Energiekosten könnte die Reedereien zwar über höhere Treibstoffpreise belasten, doch historisch gesehen konnten diese Kosten in Phasen knapper Kapazitäten meist an die Kunden weitergereicht werden.

Fazit für Anleger
Die Schifffahrtsbranche bleibt ein Profiteur der geopolitischen Instabilität. Wer auf eine Entspannung der Lieferketten und sinkende Transportkosten gewettet hatte, wurde zum Wochenstart eines Besseren belehrt. Für Momentum-Trader bieten Werte wie Hapag-Lloyd derzeit Chancen, doch das Risiko plötzlicher politischer Wendungen bleibt der ständige Begleiter auf hoher See.

Bn-Redaktion/js
