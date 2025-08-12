Folgt bald ein Kursfeuerwerk:
Höhere Prognose

Höhere Prognose

Micron profitiert vom KI-Boom 12.08.2025, 13:11 Uhr

Höhere Prognose: Micron profitiert vom KI-Boom
© Bild von Micron Image Gallery
Die Aktie von Micron Technology notiert aktuell bei 105,71 EUR und gehört zu den Gewinnern der jüngsten KI-getriebenen Marktdynamik. Der US-Speicherchip-Hersteller hat seine Gewinnprognose für das laufende Quartal angehoben – befeuert von steigenden DRAM-Preisen und kräftiger Nachfrage nach Hochleistungsspeicher für KI-Infrastruktur.
Prognoseanhebung überrascht positiv

Micron rechnet nun im vierten Quartal mit einem Umsatz zwischen 7,6 und 7,8 Milliarden USD – zuvor lag die Spanne bei 7,0 bis 7,4 Milliarden USD. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll zwischen 1,18 und 1,28 USD liegen, deutlich über den bisherigen Markterwartungen von etwa 1,05 USD. Grund für die Anhebung sind kräftige Preissteigerungen bei DRAM-Speichern, die laut Marktanalysten seit Jahresbeginn um durchschnittlich 18 % zugelegt haben.

KI treibt Speicherbedarf

Der Ausbau von Rechenzentren für generative KI-Anwendungen ist einer der Haupttreiber dieser Entwicklung. DRAM mit hoher Bandbreite ist für das Training großer Sprachmodelle und komplexer Datenanalysen unverzichtbar. Micron gilt hier als einer der führenden Anbieter, insbesondere bei HBM3E-Speichern (High Bandwidth Memory), die aktuell in GPUs von NVIDIA und AMD verbaut werden.

Herausforderungen im NAND-Geschäft

Während das DRAM-Segment glänzt, bleibt der Markt für Mobile NAND-Flash unter Druck. Sinkende Nachfrage im Smartphone-Bereich und ein intensiver Preiswettbewerb belasten die Margen. Micron prüft laut Medienberichten eine weitere Straffung der Produktion in diesem Bereich, um das Preisniveau zu stabilisieren.

Analysten sehen weiteres Kurspotenzial

Mehrere Investmenthäuser reagierten auf die neue Prognose mit Anhebungen der Kursziele: JPMorgan erhöhte von 165 auf 185 USD, die Deutsche Bank von 150 auf 155 USD, jeweils mit Kaufempfehlung. Sie verweisen auf die strategische Position Microns im KI-Boom und die erwartete Erholung des Speicherzyklus. Risiken sehen Analysten vor allem in möglichen Überkapazitäten ab 2026 und geopolitischen Spannungen, die Lieferketten beeinträchtigen könnten.

Handelsvolumen und Marktreaktion

Nach Bekanntgabe der Prognose legte die Aktie im US-Handel um 4 % zu, begleitet von einem überdurchschnittlichen Handelsvolumen von 4,33 Milliarden USD. Das deutet auf verstärktes institutionelles Interesse hin.

Community-Stimmung

Im boersennews.de-Forum überwiegt Optimismus. Viele Anleger sehen Micron als klaren Profiteur des KI-Trends: „HBM ist das neue Gold.“ Einige mahnen jedoch, die zyklische Natur des Speicherchip-Markts nicht zu unterschätzen.
Kurzfristig setzen viele auf weiter steigende Kurse – langfristig fordern sie eine breitere Diversifikation der Produktpalette.

Bn-Redaktion/pl
