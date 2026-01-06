Geheimer Ritterschlag der Industrie:
Wie ein junger Batterie-Spezialist plötzlich zum unverzichtbaren Partner wird!
Infineon tritt Rallye los

06.01.2026, 12:18 Uhr

Infineon tritt Rallye los: Aktie lässt es zu Jahresbeginn ordentlich krachen
© 1999-2026 Infineon Technologies AG / Dresden Reinraum
Der Dax verzeichnete einen überaus positiven Start ins neue Börsenjahr. Ihren Anteil daran hat auch die Infineon-Aktie. Nach einem nicht ganz so einfachen Börsenjahr 2025 scheint die Aktie nun frischen Mut gefasst zu haben und setzte zuletzt zu einem bemerkenswerten Zwischensprint an. Dabei entledigte sich die Aktie des Halbleiter-Konzerns so ganz nebenbei wichtiger charttechnischer Fesseln. Frische Kaufsignale könnten die Aktie nun weit tragen.
Infineon - Aktie lässt es zu Jahresbeginn ordentlich krachen 

Unsere letzte Kommentierung zur Infineon-Aktie (WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX) vom 25. Dezember überschrieben wir an dieser Stelle mit „Ist ein starker Start ins neue Jahr zu erwarten?“. Die Frage ist nun mittlerweile mit einem „Ja“ zu beantworten. Die Aktie des Halbleiterunternehmens erwischte einen Start nach Maß. Bereits vor Weihnachten zeichnete sich ein robuster Jahresauftakt ab, als die Aktie zunächst die wichtige Unterstützung von 35 Euro verteidigen konnte und dann nach oben abdrehte und Schwung aufnahm. 

Infineon Aktienchart bei Börsennews in der Aktienanalyse

In den letzten Handelstagen entwickelte sich unfassbares Aufwärtsmomentum. Der Widerstandsbereich um 37,5 Euro wurde pulverisiert. Auch das Widerstandscluster 39 Euro / 40 Euro wurde von der Infineon-Aktie problemlos überwunden. Auf der Suche nach potenziellen Bewegungszielen muss man schon bis ins Jahr 2021 zurückgehen, ehe man fündig wird. Infineon bildete im November 2021 im Bereich von 43,8 Euro ein Hoch aus. Dieses könnte nun auf den aktuellen Vorstoß eine gewisse Anziehungskraft entwickeln. 

Zusammengefasst

Infineon gehört aktuell im Dax zu den Aktien der Stunde. Aus charttechnischer Sicht zeichnet sich nach dem Vorstoß über die 40 Euro nun eine Bewegung auf 43,8 Euro ab. Sollte es für Infineon auch darüber gehen, würde sich die Tür auf der Oberseite weit öffnen. Um das aktuell zu beobachtende Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer eng begrenzt bleiben, im besten Fall auf 39 Euro. Sollte es für die Aktie hingegen unter die 37,5 Euro gehen, ist Obacht geboten.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Warburg Research meldeten sich bereits im neuen Jahr zu Wort und bestätigten ihr Votum „buy“ für die Aktie. Das Kursziel beließen sie bei 42 Euro. Die US-Analysten von Bernstein Research sind unverändert deutlich optimistischer. Deren Votum lautet „outperform“, das Kursziel sehen sie bei 51 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
